Excluyen a Chihuahua del presupuesto para obras hidráulicas: Diputado

Salvador Alcántar Ortega, diputado federal por el V Distrito, señaló que Chihuahua quedó fuera del presupuesto federal para obras en materia hidráulica, lo cual consideró grave porque en plena sequía hacen falta las inversiones para tecnificar el campo y ahorrar agua.

El diputado recordó que el año pasado se aprobó un presupuesto por 68 mil millones de pesos para obras hidráulicas; para este ejercicio, fueron 62 mil millones de pesos. Sin embargo, lamentó que para el estado de Chihuahua no se tenga programada ninguna obra hidráulica.

“Todo el país está lleno de obras prioritarias, menos Chihuahua. Entonces, esto es demasiado grave, no estamos, siempre lo he dicho, no estamos en el ánimo del presidente”, reiteró Salvador Alcántar.

Recordó también que el año pasado, pese a que el presupuesto fue de 68 mil millones de pesos, hubo un subejercicio muy marcado, es decir, no se gastó todo el dinero destinado a las obras hidráulicas.

“Ahorita no tengo los datos a la mano, pero ese subejercicio en su momento había más de quince mil millones de peso que no se habían ejercido. Y yo le comentaba que eso que no se ejercía, pues podríamos nosotros dedicarlos a obras prioritarias en muchos de los estados que no habían salido beneficiados, entonces había que manejarlo”, comentó.

Mencionó además que hasta el mes de agosto, el Gobierno Federal tiene programado invertir 96 mil millones de pesos en obras prioritarias, por lo que habrá un déficit si se tiene en cuenta que el presupuesto aprobado fue de 62 mil millones de pesos.

En 2023, en el estado de Chihuahua se invirtieron 46 millones de pesos para obras hidráulicas, pero este año no se asignó ningún recurso a las unidades de riego.

Alcántar Ortega hizo hincapié en que los distritos y las unidades de riego necesitan tecnificarse para lograr un mayor ahorro del agua, y más en este tiempo de sequía que ha provocado una disminución en los niveles de almacenamiento de las presas y por consiguiente de la superficie a cultivar en el próximo ciclo agrícola.

“Porque día a día ahorita estamos inmersos en una sequía muy intensa en los últimos años y creo que este año viene con las mismas… no hay expectativas de que haya un buen temporal lluvioso. Entonces, tenemos que ir buscando cada quien en la manera de lo posible la tecnificación de sus predios para ser competitivos en la producción”, concluyó.