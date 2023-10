Familia acapulqueña en Delicias pide apoyo para damnificados por huracán Otis

“Estamos viendo con mucha tristeza que están batallando por alimento, por agua, ropa… tenemos familiares que quedaron sus casas sepultadas, vehículos”, expresó con voz entrecortada la señora Guadalupe García, madre de familia acapulqueña que, junto con sus dos hijas y un cuñado, instaló un punto de acopio de víveres y medicinas en la presidencia municipal.

Radicada en Delicias desde hace 32 años, Guadalupe apeló a la solidaridad de los ciudadanos para que apoyen con alimentos enlatados, agua embotellada, artículos de higiene, medicinas, cobijas y hasta croquetas para perros, ayuda que se estará recibiendo este sábado y domingo.

Comentó que los niños de Acapulco no tienen leche ni nada para comer, por lo que las familias porteñas se están desplazando a lugares retirados para adquirir víveres. También hay una escasez grave de medicinas, pues la gente tiene que desplazarse hasta dos horas para encontrarlas.

Juárez Gobierno de Juárez ayudará a damnificados por el huracán Otis en Guerrero: Pérez Cuéllar

Sin embargo, en medio de la tragedia provocada por “Otis”, la gente está a merced de delincuentes sin escrúpulos que la despojan de los pocos artículos que logra adquirir.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Es muy triste ver que anden luchando, que anden buscando y que, nos estamos dando cuenta, estén asaltándoles, les están quitando lo que consiguen de alimentos”, afirmó Guadalupe, quien reiteró el llamado a la comunidad deliciense a que se solidarice.

Comentó que desde este viernes instalaron el centro de acopio afuera de la alcaldía, pero no lograron recabar nada. No obstante, Guadalupe y su familia no pierden la fe, y están a la espera de que la gente de Delicias y la región tome como suya la necesidad de los acapulqueños.

Guadalupe, quien es doctora jubilada, mencionó que buscará también la ayuda del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Su esposo, quien es trailero, consiguió que le prestarán un camión para trasladar los apoyos hasta el estado de Guerrero.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Hoy tenemos la esperanza de que la gente que nos está escuchando nos apoye, porque hoy por ellos, mañana será por nosotros, porque no podemos saber si mañana vamos a necesitar del apoyo de la demás gente”, expresó.