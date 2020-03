Genera psicosis supuesto contagio

DELICIAS.- La llegada de dos médicos procedentes de Egipto, a quienes se recomendó aislarse en sus casas, así como el caso de una enfermera que presentaba un cuadro de neumonía, provocaron que se generara una confusión sobre la supuesta aparición de tres casos de coronavirus en el Hospital Regional, cuyo director desmintió este rumor antier.

Francisca Mercado Ávila, coordinadora del Comité Municipal de Salud, aclaró que el mensaje difundido por WhatsApp era familiar porque iba dirigido hacia las hermanas de quien lo grabó. Pero un sobrino de esta persona lo filtró y se extendió por toda la comunidad provocando el pánico.

Señaló que el emisor de dicho audio fue un empleado del Hospital Regional, quien dio por hecho que dos médicos especialistas recién llegados de Egipto estaban contagiados del coronavirus, cuando en realidad no presentaban síntomas y el epidemiólogo Marco Antonio Blanco les recomendó aislarse en sus hogares durante quince días para descartar si se hallan enfermos o no.

La misma medida preventiva –recordó Mercado Ávila- se hace con cualquier persona que llega del extranjero.

Así mismo, refirió que en el Regional se atendió a una enfermera que presentaba un cuadro de neumonía, pero que evolucionó de manera favorable, lo cual también generó la confusión de otro supuesto caso del Covid-19.

Recomendó a la ciudadanía no confiar ciegamente en las redes sociales como el Facebook, Twitter y WhatsApp si lo difundido por estos medios electrónicos no es información oficial.

“Para eso hay los métodos oficiales, para informar qué es lo que está pasando, cómo estamos, cuántos casos tenemos, cómo se están tratando y pues cualquier cosa que nos llegue, por favor, no la compartamos: si a ustedes les llega un mensaje de que ya se está muriendo, de que ya lo otro, usted sólo investigue, mejor no lo pase… no comparta las cosas que a usted no le constan”, exhortó.

De no seguirse estas recomendaciones –advirtió- se podría generar otra psicosis generalizada como la del martes, la cual se originó a raíz de un mensaje de voz.

