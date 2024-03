Incremento al aguinaldo provocará cierre de empresas e informalidad: Coparmex Delicias

Héctor Iracheta Lara, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Delicias advirtió que el eventual incremento del aguinaldo provocará el cierre de pequeñas y medianas empresas, como también un aumento en la informalidad.

Señaló que la reforma para dar al trabajador treinta días de beneficio del aguinaldo, causará que los negocios pequeños empiecen a cerrar porque el costo es demasiado alto, además de un crecimiento en la informalidad, salvo que la compensación no se entregue con la finalidad con la cual nació hace más de cincuenta años.

Iracheta explicó que en la década de 1970, el propósito del aguinaldo era apoyar a las familias con los gastos que se ejercen en la temporada decembrina. Incluso los empresarios lo daban sin que tuvieran que hacerlo, costumbre de la que surgió una ley, expuso el presidente de la COPARMEX.

Sin embargo, consideró que los tiempos han cambiado y que los quince días extra de aguinaldo deberían entregarse al trabajador siempre y cuando cumpla con una cuota de eficiencia o productividad. De lo contrario, no se cuenta con los recursos para que el empresario cumpla con la prestación, argumentó Héctor Iracheta.

“Entonces, yo empresario lo que voy a hacer es cerrar mi negocio e irme a la informalidad ¿Por qué? Es imposible”, reafirmó Iracheta Lara, quien señaló que los dueños de las empresas pagan además sus cuotas al Seguro Social y un incremento al salario del 103%.

Cabe mencionar que la Comisión del Trabajo en la Cámara de Senadores aprobó reformar la Ley del Trabajo para duplicar el aguinaldo, de quince a treinta días.

También, Iracheta señaló que otra opción para las empresas, además del cierre y la informalidad, es la robótica. Esta tecnología, expuso, no exige, no se embaraza, no se emborracha ni falta al trabajo.

“Entonces, yo también, como empresario, tengo la oportunidad de reconvertir mi empresa. Si el Seguro Social vive de las cuotas de los trabajadores y yo tengo robots ¿quién va a pagar las cuentas?”, observó el presidente del sindicato patronal.

Agregó que lo anterior obliga a hacer modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y al Seguro Social, para que las empresas continúen pagando sus cuotas, porque si no es así, el IMSS se quedará sin recursos para adquirir medicamentos, pagar médicos y brindar otros servicios.