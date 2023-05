Más de 60 millones de m3 de agua de las presas siguen sin usarse para riego agrícola

Rogelio Ortiz Alvarado, gerente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada unidad Conchos, informó que hay 60 millones de metros cúbicos de agua sin utilizar de las presas porque la demanda de volumen para riego agrícola sigue siendo menor, esto debido a que las temperaturas no han sido tan elevadas este mes como en años anteriores.

El entrevistado señaló que el Plan de Riegos evoluciona de manera normal, pero se esperaba que este mayo aumentara la demanda de agua por parte de los agricultores y por consiguiente el gasto de extracción en las presas La Boquilla y Francisco I. Madero, lo cual no ha ocurrido.

“No ha incrementado la demanda, la demanda está en estándar, equivalente al mes de abril, más o menos, y por ende la extracción de presas sigue más o menos como se comporta en abril”, reafirmó Rogelio Ortiz.

Estimó que el volumen de agua no utilizado es de 60 millones de metros cúbicos, aclarando que no se trata de un ahorro, sino que simplemente no se ha extraído y es probable que se gaste en los próximos meses de verano, para cubrir las necesidades de dicha temporada.

Recordó que en los años anteriores, para este mes, se estaría programando un 35 por ciento del volumen de agua concesionado, pero a la fecha se ha consumido sólo un 26 por ciento del agua asignada a los usuarios.

“Vamos bien, con respecto al volumen y al avance del plan de riegos”, aseguró el gerente de la SRL Conchos, quien explicó que las temperaturas han sido favorables no sólo para reducir el gasto de agua, sino también para los cultivos ya establecidos.

En ese sentido, mencionó que se ha observado un crecimiento óptimo de las plantas en los campos agrícolas, señalando que el mes de mayo es la época de floración. Las características del presente temporal, recalcó, han ayudado a que los procesos fisiológicos de los cultivos sean más normales.

Asimismo, Ortiz Alvarado informó que ya se terminó de establecer la mayoría de los cultivos de este ciclo agrícola, señalando que del maíz forrajero podrían plantarse 35 por ciento más hectáreas debido a que hay distintas fechas de siembra.

Todos los demás cultivos anuales, como el cacahuate, algodón y hortalizas, se encuentran en pleno desarrollo e incluso próximos a dar la primera producción, en especial el chile jalapeño, cuya cosecha atrae a numerosos jornaleros provenientes del sur del país.