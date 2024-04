Migrantes acusan a agentes del INM de golpearlos y robarles sus pertenencias en Delicias

Medio centenar de migrantes procedentes de Venezuela, Ecuador y Honduras fueron abandonados en Delicias por agentes del Instituto Nacional de Migración, a los que acusaron de robarles documentos, celulares y hasta los zapatos, además de maltratarlos físicamente.

Fue la mañana de este martes cuando se reportó la presencia del grupo de sudamericanos y centroamericanos a la orilla de la carretera federal, en el tramo Saucillo- Delicias y a pocos metros de la caseta de la Guardia Nacional, donde fueron auxiliados con víveres, ropa y atención pre hospitalaria por agentes de Seguridad Pública Municipal, Cruz Roja y particulares.

Los migrantes narraron haber sido interceptados por los agentes del INM a la altura de Ávalos, en la ciudad de Chihuahua, donde fueron víctimas de vejaciones, ya que los despojaron de sus teléfonos celulares, documentos personales y hasta de los zapatos, para posteriormente ser devueltos al municipio de Delicias.

William, un venezolano veinteañero, narró que fueron emboscados y golpeados con linternas por los agentes del INM, mencionando que pasaron toda la noche sin comer en la capital del estado.

“Nos maltrataron, nos robaron, nos despojaron prácticamente de plata y nos quitaron nuestras documentaciones; es derecho de ellos pero nos la quitaron de manera ilegal, nos maltrataron”, denunció.

Una mujer que también venía con el grupo, expresó por su parte que fueron maltratados "como si fueran los peores delincuentes", señalando que los agentes federales patearon a algunas de las mujeres y "cachetearon" a los niños.

“A mí me agarraron, me arrastraron, mire cómo estoy. Me agarraron, me arrastraron. Mire cómo tengo mis pies, los tengo hinchados… nos quitaron todos los documentos”, señaló la migrante mostrando sus lesiones.

Roberto Márquez, coordinador operativo de Protección Civil, comentó que recibieron el reporte del 911 de que estaban cincuenta personas en una gasolinera, cerca de la caseta de la Guardia Nacional, por lo que acudieron a auxiliarlos.

Detalló que fueron 55 adultos, entre ellos 25 mujeres, además de 25 niños de diferentes edades, los que se hallaban a la orilla de la carretera este martes, mencionando que los paramédicos de la Cruz Roja los estuvieron revisando porque se quejaban de golpes y torceduras de tobillos, mientras que otros necesitaban de medicamentos.

Mencionó asimismo que los migrantes manifestaron su intención de continuar su recorrido hacia el norte, recordando que en varias ocasiones se ha tenido a extranjeros varados en Delicias.