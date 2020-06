Muere quinta víctima por Coronavirus

MEOQUI.- El Sector Salud confirmó el quinto fallecimiento en Meoqui a consecuencia de la pandemia de Covid 19.

Al respecto, el alcalde Ismael Pérez Pavía lamentó el hecho y expresó

"Muchos se enojaron cuanto tomamos decisiones muy duras y estrictas, nos decían exagerados y locos, pero queríamos evitar esto".

Informó que en Meoqui "ya llevamos 5 personas fallecidas y 30 contagios".

Y cuestionó: "No me salgan con qué es culpa de no cerrar expendios, nadie los obligó a que hicieran filas kilométricas, andaban ahí por purita voluntad".

El alcalde dijo que ya no son niños los residentes y expuso que no se puede poner vigilancia personal para que hagan caso.





