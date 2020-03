No sancionará JMAS a mujeres que falten

Delicias.- A las mujeres empleadas de la Junta de Agua de Delicias que falten el lunes, no se aplicarán sanciones por la falta a labores que pudieran, señaló el director financiero del organismo.

En relación al movimiento nacional de mujeres, denominado “el nueve ninguna se mueve”, la Junta de Agua de Delicias se mostró respetuosa de la decisión que tomen las mujeres que laboran en el organismo.

Edgar Ruiz Quiñones, director financiero, dijo que no se aplicarán sanciones por la falta a labores que pudieran reportar este lunes, recalcó el respeto que ofrece el Organismo y garantizó que “es decisión personal de cada una de ellas el acudir o no, por nuestra parte ya se tomó la decisión de no aplicar sanciones”.

Respecto el servicio, Ruiz Quiñones anticipó que las medidas están tomadas, “el organismo está preparado para este lunes, el área técnica estará laborando 100% en modo normal, y en el área comercial que es donde trabajan más mujeres abriremos matriz, aquí frente al reloj; de ser necesario cerraríamos las sucursales Nogales y Alameda, por lo pronto tomen la garantía que matriz sí estará brindando todos los servicios”.

