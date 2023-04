Nuevo golpe a lecheros: dejarán de recibir apoyo para vacunar ganado

MEOQUI.- Agobiados por los altos costos de producción y la falta de precio, los pequeños productores de leche recibirán un nuevo golpe en su economía, ya que el Gobierno Federal dejará de apoyarlos con los barridos para prevenir la tuberculosis en el ganado bovino y el costo tendrían que absorberlo ellos, además que subirá el costo de los aretes para las vacas.

Lo anterior lo dijo Santos Anchondo, líder de los productores lecheros en la zona de Meoqui, luego de que el martes pasado se tuviera una reunión donde abordaron información relacionada con el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA).

Señaló que durante la reunión se les anunció a los productores que aumentó el costo de los aretes para el ganado, además de que ahora ellos pagarán los barridos contra la tuberculosis bovina, lo cual los consternó, pues anteriormente eran ayudados por la Federación en este aspecto.

“Y se nos ha hecho muy recaudatorio esto. No lo estamos viendo bien, porque ya pasamos por la friega de la revalidación, de las placas, de los fierros de herrar. Entonces, estamos muy castigados y nosotros queremos que reconsideren las autoridades, porque dicen que no hay presupuesto del Gobierno Federal ¿Cómo que no hay presupuesto, si seguimos pagando impuestos? Pague y pague y no les alcanza”, cuestionó el dirigente lechero.

Expuso que cada arete se vendía en 45 pesos, pero podría subir hasta los 75 pesos. Esto, más el costo de los barridos, significará para los productores un gasto de 190 pesos por cada vaca.

Igualmente, señaló que los aretes, por estar hechos de plástico, fácilmente se pierden o dañan cuando la vaca sale a pastar al campo, por lo cual deben pagar nuevamente para reponerlo.

Como en ocasiones anteriores, Anchondo reprochó que a los pequeños productores no se les está pagando lo justo por la leche que venden a Liconsa, lo cual los pone en desventaja porque los insumos que requieren son más caros.

“No lo vemos justo: se nos vienen los precios caros de pasturas, de medicinas, pues ¿qué le puedo decir? Ya la familia está muy apretada, y ya los costos de producción ya nos rebasaron”, subrayó Santos Anchondo, quien ilustró que el litro de leche se los están pagando a 9.40 pesos, pero ese mismo litro cuesta más de 13 pesos producirlo.

Por último, el entrevistado mencionó que la próxima semana acudirá una comitiva a las oficinas de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) en la Ciudad de México, con la finalidad de buscar soluciones a la problemática del sector lechero.