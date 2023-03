Pide el Comité Estatal del PRI "piso parejo" en coalición con el PAN

DELICIAS.- El presidente del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez Domínguez, enfatizó que su instituto político irá en coalición con el PAN en las próximas elecciones municipales sólo si hay “piso parejo”.

Al ser cuestionado si su partido apoyaría una eventual reelección del alcalde Jesús Valenciano García, Alejandro Domínguez, quien se reunió con liderazgos del PRI en Delicias, respondió que habrán de analizar si esta alternativa es la más competitiva para refrendar el triunfo, pero sobre todo si al tricolor se le garantizan espacios dentro de la administración.

“Habremos de medir si es la mejor opción, la más competitiva, para poder refrendar el triunfo, claro que estaremos en este propósito, pero en una coalición de piso parejo ¿A qué me refiero a una coalición de piso parejo? Hay que tener clara una cosa: pueden pensar muchos que nosotros no somos la fuerza política de antes, tal vez tengan razón, pero sin nosotros no ganan”, afirmó Domínguez.

Además, opinó que la administración municipal de Jesús Valenciano podría avanzar este año en la mejor consolidación de Delicias, pero observó que el PAN ya lleva varios años gobernando este municipio, lo cual ha traído un desgaste natural, por lo que consideró debe buscarse la manera de crecer trayendo un buen recuerdo del bien que ha hecho el PRI en esta localidad.

También, sostuvo que a nivel nacional es posible que una coalición conformada por PRI, PAN y PRD puede obtener el triunfo en las elecciones de 2024, ya que el porcentaje de aprobación de cada uno de los partidos mencionados es de 18%, 17.8% y 5%, lo que da un 40.8%, mientras que MORENA tiene un 44%.

Los datos en mención, precisó, corresponden a los votos obtenidos en las elecciones de 2021, afirmando que la diferencia de cuatro puntos porcentuales respecto a MORENA se puede revertir.

Alejandro Domínguez expuso que el partido del cual es emanado Andrés Manuel López Obrador perdió casi trece millones de votos, de 2018 a 2021, por lo cual se tiene que plantear una coalición firme con una buena propuesta.

Mencionó asimismo que la manifestación del pasado domingo, en apoyo al INE, demostró que hay un rechazo hacia la forma de gobernar de la 4T, reiterando que los partidos políticos deben conjuntar esfuerzos con la sociedad para ganar en las próximas elecciones.