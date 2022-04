Premian a ganadoras del concurso Todas Tenemos Algo que Contar

Este sábado fueron entregados los premios en efectivo a dos de las tres ganadoras del concurso literario “Todas tenemos algo que contar”, organizado y convocado por la regidora de Movimiento Ciudadano Patricia Armendáriz, quien anunció que la competición se realizará de manera anual para generar conciencia sobre la violencia hacia la mujer.

Fueron más de veinte mujeres las que enviaron sus trabajos a concursar, en todos ellos con un testimonio escrito sobre el problema de la violencia que las afecta de distintas maneras.

Te puede interesar: Visita Bienestar municipio de Madera para conocer plan de temas prioritarios

La ganadora del primer lugar fue la señorita Mariana Manríquez, estudiante de Teatro, quien escribió la reflexión titulada “Afortunadamente esas cosas ya no pasan”, en la cual expone cómo sería el mundo si las mujeres ya no tuvieran que luchar a diario por sus derechos.

“¿Cómo sería si ya no tuviéramos que estar luchando para que ya no nos acosen, para que no nos secuestren, para que no nos violen, para que no nos maten? ¿Cómo sería si no tuviéramos que luchar para que tuviéramos las mismas oportunidades laborales que los hombres? Entonces de allí sale este escrito en el que hablo como si ya hubiera pasado muchos años, en un idealismo de que ya se solucionó la lucha feminista”, explicó la joven autora.

No menos reflexiva en su trabajo fue Karen Gabriela Rubio Mota, ganadora del tercer lugar, quien escribió el ensayo “La violencia familiar y sus principales políticas”, donde analiza los diferentes puntos y preguntas que ha escuchado sobre el tema.

La joven, quien es pasante de la carrera de Diseño Gráfico, llega a la conclusión de que las mujeres son las principales receptoras de la violencia doméstica, la cual adquiere diferentes dimensiones, señalando que las personas del entorno de la víctima suelen ser cómplices porque no intervienen para frenar las agresiones.

Por su parte, la regidora Patricia Armendáriz mencionó que hubo una ganadora del segundo lugar, pero por motivos personales no pudo acudir a recibir su premio de 1 mil 500 pesos, el cual se le hará llegar.

Además, anunció que el concurso se realizará cada año para generar conciencia en la sociedad y los textos ganadores se publicarán en la red social Facebook, para que el público pueda leerlos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!