Premian en Meoqui a contribuyentes cumplidos en el pago del predial 2022

Estoy muy contenta por ganarme esto en la rifa, me informó un cuñado y no le creía, ya vine a la Presidencia y me entregaron la estufa, yo le digo a la ciudadanía que paguen su predial, yo creo en la alcaldesa y confiamos en que se siga invirtiendo en servicios para la comunidad”, fueron las palabras emotivas de la señora Marielena Ortiz, tras recibir su premio en la rifa del contribuyente cumplido en el pago del predial 2022.

En punto de las 10 de la mañana comenzó la rifa de premios para los contribuyentes cumplidos del Predial 2022 en la explanada de Presidencia Municipal de Meoqui, encabezada por la alcaldesa, quien expresó: “Nos dio mucho gusto ver a la gente contenta, emocionada con estos premios, rifamos desde recamaras, refrigeradores, salas, microondas y televisores, agradecemos a la gente de Meoqui por pagar puntualmente su Predial, lo comenté desde un inicio, que se iban a premiar a las personas que pagaran puntualmente, aquí participaron los que pagaron enero, febrero y marzo”.

Por su parte, el señor Manuel Torres, ganador de una Smart TV agradeció: “Me gané un televisor, cuando me dijeron sentí una emoción bárbara porque nunca me había sacado nada, creo que esta aportación se verá reflejando en más y mejores obras, un trabajo de excelencia por parte de la alcaldesa mis respetos para ella”.

Además, Miriam Soto compartió que, gracias al pago del Predial, los meoquenses se han beneficiado de la Unidad Móvil de Salud, las becas universitarias y calles pavimentadas, entre otras obras y servicios que aseguró seguirán llegando al municipio de Meoqui.

Los ganadores fueron Lorenza Rodríguez Nájera, José Ramón Suchil Ronquillo, María Teresa Acosta Montes, Luciano Peña Pérez, Manuel Torres Sáenz, María Isabel Delgado, Concepción Arredondo, Jesús González Ríos, María Elena Ortiz Rodríguez y Pedro Moreno García.