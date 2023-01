Productores agrícolas reclaman a la Federación apoyos directos en diésel y fertilizantes

Con vehículos y maquinaria, productores agrícolas pertenecientes al módulo 4 se manifestaron en el reloj público para reclamar a la Federación apoyos directos en diésel y fertilizantes, al mismo tiempo que tenía lugar una manifestación convocada por los diputados locales de Morena.

Mariano Jáquez Gandarilla, presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada unidad Conchos, explicó que la intención de manifestarse fue, en primer lugar, para mostrar su respaldo al alcalde Jesús Valenciano García y a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, cuyo programa de seguridad estaba siendo denostado por el grupo de morenistas.

Y al mismo tiempo, dijo, se buscó hacer ver a los diputados locales del grupo parlamentario de Morena que los agricultores de la región carecen de apoyos en diésel y fertilizantes, además que a Chihuahua se le redujo notablemente el presupuesto para infraestructura hidroagrícola.

Jáquez Gandarilla señaló que la necesidad más apremiante en estos momentos es el subsidio para el diésel y los abonos nitrogenados, cuyo costo ha aumentado en más del 100 por ciento desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Igualmente, reprochó que la Federación solamente aprobara un presupuesto de 42 millones de pesos este 2023 para el sector hidroagrícola en Chihuahua, cuatro millones menos en comparación con el año anterior.

“Y la mera verdad no es suficiente para nada, cuando sabemos que Sonora y Sinaloa tienen 6 mil millones para el sector hidroagrícola por ahí cada uno… uno tiene 8 mil y otro tiene 6 mil (millones), pues no sabemos cuál es el fin de esto, que no quieren apoyar al sector agrícola de Chihuahua”, lamentó.

El presidente de la SRL señaló igualmente que las carreteras se encuentran en un estado deplorable, acusando que por la falta de recursos federales no se les puede dar mantenimiento.

Pidió a los legisladores de Morena abogar por el campo de Chihuahua, pues reiteró que el apoyo es nulo y que al menos dieciséis programas de ayuda fueron eliminados cuando llegó la 4T al poder.