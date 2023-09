Revisa Profepa emisiones generadas por la planta termoeléctrica Francisco Villa

Juan Carlos Torrecillas, titular del departamento del Medio Ambiente en el municipio de Delicias, informó que funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), acudieron recientemente a la planta termoeléctrica Francisco Villa para revisar las emisiones de partículas a la atmósfera.

El jefe de la dependencia municipal comentó que hay mucha presión de la sociedad con respecto a la contaminación generada por la termoeléctrica, destacando que la PROFEPA ya se acercó a esta planta.

“El alcalde nos ha pedido mucho que estemos al pendiente, que no quitemos el dedo del renglón; independientemente de que no es fuero municipal, está en el suelo del municipio y es el aire del municipio, entonces no se va a quitar el hincapié de estar preguntando, acercándose a las instancias”, declaró Torrecillas.

Afirmó que el municipio mantiene una buena relación con la PROFEPA, que está por dar a conocer la información del último dictamen hecho a la planta termoeléctrica.

Torrecillas admitió que la situación es complicada en cuanto a la contaminación generada por la planta termoeléctrica, por lo que al municipio y a los ciudadanos les corresponde seguir levantando la voz.

Señaló que han recibido reportes por la caída de hollín en los domicilios, mencionando que las quejas de los delicienses sirven a las autoridades locales como un precedente para exigir a la termoeléctrica que sea más amigable con el medio ambiente.

Además, explicó que la unidad de monitoreo de la calidad del aire se encuentra retirada de la planta, por lo que la medición de sus emisiones no puede ser tan precisa. Se tiene contemplado mover la unidad de monitoreo, para de esta manera conocer los índices de calidad del aire en la zona aledaña a la termoeléctrica.

El entrevistado mencionó también que es en los sectores Sur y Oriente de la ciudad donde se ha reportado la mayor cantidad de caída de hollín.