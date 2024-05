Seguiremos trabajando con todo el corazón por las familias: Miriam Soto en recorrido en Delicias

Miriam Soto, candidata a la Presidencia Municipal de Meoqui, recorrió las calles de la colonia Genaro Vázquez, donde saludó y se puso a la orden de las familias, agradeciendo el apoyo mostrado en el 2021 para poder servir a las familias, solicitándoles de nueva cuenta su confianza para seguir trabajando a favor de la colonia y de todo el municipio.

Además, la arquitecta recordó con las familias los trabajos realizados en la colonia como lo son: la instalación de la Casa de Atención Primaria a la Salud, la cual brinda atención medica general, psicológica, nutricional y dental.

Y además se realizan jornadas mensuales de atención a mujeres embarazadas, así como el Proyecto Anti Inundaciones, con la pavimentación de la Calle 20 de noviembre y la instalación de la techumbre en la Primaria Farabundo Martí.

“Su trabajo ha sido excelente, yo quiero que siga, la admiro mucho y para ella todos mis respetos, toda la gente dice que no ha habido otra presidenta como ella, yo digo que desde que estuvo Romelia Barrera no ha habido otra como Miriam, a otros presidentes les tengo aprecio, pero como a Miriam no, decirles a todos que voten por ella, porque tenemos una gran presidenta y queremos que siga todo lo que se pueda”, así lo dijo la señora Delia Rosario González.

Por su parte, la señora María de Jesús Chávez Morales dijo: “Su trabajo me ha parecido muy bien, por eso nos vamos a ir con el voto de nuevo para ella, así es que les digo que vayamos por Miriam, y que sepa que cuenta con nosotros”.

Por último, Miriam Soto, agradeció a las familias de la colonia Genaro Vázquez el apoyo en el 2021 para permitirle servir a las familias meoquenses, solicitándoles de nueva cuenta su voto de confianza para seguir trabajando por Meoqui.