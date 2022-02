Señalan fuerte problema de contaminación en terrenos baldíos de Delicias

Juan Carlos Torrecillas, jefe del departamento de Ecología del municipio, señaló que existe un problema grave de contaminación en predios baldíos, por lo cual comenzará la aplicación de sanciones en contra de los propietarios de dichos terrenos, mismos que representan un problema de salud pública.

El titular de Ecología lamentó que los dueños de estos lotes no se encarguen de su limpieza y cuidado, anticipando que se procederá a multar de manera más fuerte, con sumas que van desde los 2 mil hasta los 60 mil pesos.

“Hemos visto que hay mucho desinterés por parte de los propietarios de estos predios para darles el correcto mantenimiento; pues bueno ¿qué vamos a hacer nosotros? Por ser justamente un problema fuerte de salud, un problema que desencadena muchas situaciones que, ahora sí, afectan el medio ambiente, pues vamos a estar sancionando”, advirtió el funcionario.

Además del proceso de multa, Ecología ordenará la limpieza de los terrenos más contaminados, una tarea que se cobrará a los propietarios y que les resultará bastante cara a estos, dependiendo de la superficie ocupada por el predio.

“Entonces lo que buscamos es generar conciencia y no se esperen a que les limpiemos el terreno: tenemos que darles mantenimiento y tenemos que denunciar todos aquellos predios que veamos en esta calidad”, exhortó.

Torrecillas estimó que en la mancha urbana del municipio hay más de doscientos lotes baldíos en malas condiciones. De ellos, señaló, cincuenta se encuentran en una situación crítica porque desde hace varios años no se les da mantenimiento.

“Si tenemos una propiedad, tenemos que hacernos responsables de todos los servicios de la misma y lo que genere esta propiedad; entonces, muchos nos comentan que no lo hacen porque no viven allí… ellos en realidad no se dan cuenta, pero es parte de nuestras responsabilidades”, sentenció el jefe de Ecología.

Quienes pagan “los platos rotos” por los focos de contaminación en estos predios, señaló, son los vecinos, razón por la cual se tomarán medidas más estrictas, pues deben tomarse las previsiones para reducir las posibilidades de contraer alguna enfermedad.

Además de la basura que se acumula, estos lotes baldíos se convierten en nidos de plagas que después afectan a toda la ciudad, finalizó.