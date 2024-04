Si no haces cosas por miedo nunca haces nada: mochilero deliciense que recorrió 30 países

“Cuando se vencen los miedos se destruyen los límites”, afirma un conocido dicho popular, el cual aplica en su vida diaria el deliciense Luis Efrén Ortiz Reyes, un ingeniero en electrónica que hace diez años decidió superar el temor a lo desconocido para convertirse en mochilero y recorrer el mundo, experiencia que le permitió conocer treinta países.

“Empecé siendo mochilero con un amigo, llegando primero a Chiapas, Oaxaca, todo el sur de México. Después mi amigo dijo: no, eso no es para mí, entonces me tocó irme varias veces solo también, siendo estudiante todavía en la universidad. Y ya saliendo de la universidad, fue que hice mi primer viaje al extranjero”, evocó Luis Efrén.

Su primer destino internacional fue Canadá, a donde llegó con poco dinero en los bolsillos, por lo que el joven tuvo que trabajar en el campo cosechando manzanas y ajos para subsistir, además de desempeñar otros empleos temporales. Destacó la hospitalidad de los canadienses, ya que nunca faltó quien le ofreciera un lugar para pasar las noches o le diera “rait” cuando se trasladaba de un lugar a otros.

Fue en el país norteamericano donde Luis se topó con otros mochileros, quienes le hablaron acerca de un sitio ubicado al otro lado del mundo y que se convertiría en su siguiente destino: Nueva Zelanda.

“Cuando es invierno en Canadá es verano en Nueva Zelanda. Entonces, cuando era invierno en Canadá, ellos se iban para Nueva Zelanda, y cuando era invierno en Nueva Zelanda se venían a trabajar a Canadá… entonces hice lo mismo: me fui para Nueva Zelanda. Estuve en Nueva Zelanda tres meses, pero ya era más viaje que buscar trabajos o voluntariados”, compartió.

Posteriormente, el mochilero deliciense “brincó” a otras islas del Océano Pacífico: Fiji, Vanuatu, entre otras. Después, a finales de 2019, se le presentó la oportunidad de recorrer el sureste asiático y se dirigió hacia Malasia, Tailandia e Indonesia. En este último país, el viajero fue sorprendido por la pandemia del Covid, quedándose varado durante cuatro meses al suspenderse todos los vuelos.

Después de vivir varias experiencias en Indonesia, Luis Efrén pudo empacar nuevamente sus maletas y voló hacia al Reino Unido, para luego recorrer otros países de Europa. En el Viejo Continente, retomó sus actividades de voluntariado trabajando en construcciones y granjas, donde le permitieron alojarse gratis.

A la fecha, son treinta países los que Luis Efrén ha visitado. Canadá, aceptó el entrevistado, es el lugar que más le ha gustado por la amabilidad de sus habitantes y la belleza de sus paisajes. También Nueva Zelanda fue de su agrado, pues resaltó que allí la naturaleza es llamativa y diferente a la de otras naciones.

“Si no haces cosas por tener miedo nunca haces nada”, sentenció el mochilero, quien afirmó que hay más gente buena que mala en el mundo. Tiene como su próxima meta visitar el Perú, pues sus montañas son el lugar ideal para practicar otra de sus pasiones: el alpinismo.