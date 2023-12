“Si tiene que arder que arda por Mya”: Continúa protesta por proceso vs Érick D. B.

Integrantes del colectivo feminista “Corazones de Lilit” amenazaron implícitamente con hacer arder los juzgados civiles y familiares si no se hace justicia a Mya Nahomi Villalobos, pues manifestaron tener dudas por la manera en que se lleva el proceso en contra de Érick D. B, agresor de la joven y cuya audiencia de individualización de sanciones continuó este jueves.

“En otra entrevista se había comentado que si se tienen que tomar otras medidas se iban a tomar… Si la justicia no le llega a Mya, pues con la pena pero va a pasar lo mismo que con el Lerdo de Tejada”, advirtió una de las activistas aludiendo a la quema, ocurrida hace tres años y cinco meses, del edificio donde se asientan las dependencias del gobierno estatal.

Las feministas expresaron su extrañeza por la forma en que se ha llevado el caso de Mya Naomi, pues señalaron que hay muchas incongruencias. Repudiaron que el agresor siga libre y tenga el cinismo de ir acompañado de su nueva pareja a las audiencias.

“Y mientras tanto, una persona que fue víctima de él estuvo a nada de morir. Tiene miedo, no se presenta incluso a las audiencias, tiene miedo de salir, vive con miedo y mientras tanto el agresor libre, gozando de todas las comodidades en su casa, incluso gozando de buenas leyes; es algo muy injusto y muy incongruente”, señaló otra de las mujeres.

También, expresaron su indignación porque a Érick D. B se le juzgue por violencia familiar, lo cual consideraron extraño porqué él y Mya no están emparentados, eran menores de edad y no vivían juntos. Igualmente, denunciaron que la agresión contra la adolescente se hizo con todo el dolo y no obedeció a un simple arranque de ira.

Asimismo, cuestionaron que a Érick se le juzgue como si fuera menor de edad, lo cual abre la puerta a que se le dicte una condena corta de cinco años.

Las integrantes del colectivo feminista señalaron que ha pasado más de un año desde la agresión que sufrió Mya y para ella ha sido difícil, por lo cual manifestaron que no desean entorpecer el proceso de individualización de las penas, que inició el lunes de esta semana en los juzgados civiles y familiares del Distrito Abraham González.

Cabe señalar que durante la manifestación del miércoles, las activistas colocaron sobre las puertas de los juzgados un cartel con la leyenda “Si tiene que arder que arda x Mya”.

Mientras tanto, la audiencia de individualización de sanciones siguió este jueves después de las 11:00 horas en la planta alta de los Juzgados Familiares, ubicados a un costado de los Juzgados Civiles, en cuya fachada permanecieron los volantes y cartulinas que pegaron el día anterior las feministas.

Este viernes se tiene programado continuar con la audiencia, citándose nuevamente a las 11:00 horas, para presentar los alegatos de clausura de la etapa de individualización de sanciones y fijar la fecha para la lectura final de la sentencia a Érick D. B.