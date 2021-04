Sigue sin solución problema de productores lecheros en Delicias

Meoqui-A un mes y medio de que los líderes de los pequeños productores se entrevistaran con senadores y funcionarios federales en la Ciudad de México, el problema de la falta de pago de Liconsa a los lecheros continúa sin ser resuelto, pues la paraestatal les debe lo correspondiente a una semana y media, más otra de “colchón”.

Por este motivo, los inconformes están dispuestos a regresar a la capital del país y quedarse el tiempo que sea necesario en el Senado, advirtió Santos Anchondo, presidente de los pequeños productores de leche de la región centro sur, quien se quejó de que todavía no reciben el fruto de su trabajo como proveedores del programa de Liconsa.

Recordó que a comienzos de marzo pasado acudieron a la Ciudad de México para entrevistarse con senadores de Morena y del PT, como también con funcionarios de la paraestatal y de la Secretaría de Agricultura, a quienes plantearon los problemas enfrentados por los lecheros. Pero ya pasó un mes y medio y ni siquiera se han reanudado las mesas de trabajo.

“Y hablamos para ponernos de acuerdo y nada. Vamos a ir otra vez a la Ciudad de México, vamos ir otra vez a México y nos vamos a quedar el tiempo necesario ahí en la Cámara de Senadores y todo, para que vean el tipo de funcionarios que tenemos aquí”, adelantó.

El dirigente de los productores del sector social de la leche señaló que les adeudan una semana y media, sin contar otra de “colchón”, lo que en dinero equivale a alrededor de treinta millones de pesos, una cantidad enorme que les permitiría solventar los costos de producción en los cuales se incluyen las pasturas y el agua.

“O sea, estamos en un retroceso. No queremos llegar a eso, que es el despoblamiento de los animales”, dijo el entrevistado, quien advirtió que se han vendido establos completos en la región, porque este problema se ha vuelto “una bola de nieve”.

Reprochó que el gobierno federal por una parte regale el dinero, pero que a los productores de leche no les pague.

Anchondo denunció que los funcionarios de la Liconsa no responden a las llamadas telefónicas ni dan la cara, cuando se supone que para eso fueron colocados en sus cargos.

“Y aparte de que nos funcionen tienen que aclararnos por qué no entró una poipa, por qué es barata la leche, por qué se devuelve y por qué no hay pago; o sea, todo eso tienen que decírnoslo ellos porque tienen que darnos la cara, no nomás a la asociación de nosotros, también a los productores”, reclamó.