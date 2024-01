Sin casos confirmados de Covid-19 en Delicias

DELICIAS.- Francisca Mercado Ávila, coordinadora de Salud Municipal, informó que hasta el momento no se tienen registrados casos confirmados de Covid-19 en el municipio, pero sí se han presentado algunos fallecimientos a causa de neumonía.

Afirmó que las instituciones oficiales de salud no han reportado ningún caso comprobado de Covid en estas dos primeras semanas del año, pues recordó que antes se hacían las pruebas rápidas de detección que se tomaban como diagnóstico para determinar si un paciente estaba o no infectado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sin embargo, ahora ya no se acepta epidemiológicamente el que se practique la prueba rápida a una persona, sino que tiene que ser por PCR. En este tipo de prueba se extrae una muestra de sangre al paciente, la cual se envía a la capital del estado y por lo tanto debe esperarse a que den un resultado.

Delicias Puede regarse hasta 60% de la superficie agrícola, en vez del 40% que autorizó Conagua: Reyes

“Yo sí estoy segura de esto: que mientras son peras o son manzanas, a los pacientes los tratan por virus, y virus es Covid y virus es influenza AH1N1; virus es influenza estacional, virus es cuadro gripal y pues estos virus te pueden producir neumonías”, sostuvo la coordinadora de Salud Municipal.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

De hecho, mencionó que en Delicias se han reportado algunas muertes de pacientes por neumonía en las clínicas del Seguro Social e ISSSTE, así como en el Hospital Regional, pero no se puede probar si se contagiaron o no de Covid.

“Entonces, no podemos saber si en Delicias hay Covid o no hay Covid si no les hacemos las pruebas indicadas”, recalcó la doctora Mercado, quien reiteró el llamado a los ciudadanos a cuidarse durante esta temporada invernal, pero sin caer en el miedo ni la en la psicosis.

“Pero si tenemos cuadros gripales, si tenemos resfriados, si duramos más de cuatro o cinco días con un cuadro gripal, por ejemplo con tos, con flema, con dolor de cabeza, con dolor de garganta, yo creo que lo ideal aquí es que acudan con su médico y su médico les haga un diagnóstico, y les dé el tratamiento”, recomendó.

Además, recordó el uso del cubrebocas en caso de entrar a un hospital o a cualquier sitio donde haya aglomeraciones, como también si se sufre de alguna enfermedad crónico- degenerativa como diabetes, hipertensión y obesidad.

Hace tres días, se informó en los medios de comunicación que en al menos siete estados del país había hospitales llenos debido al incremento en los casos de Covid.