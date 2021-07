Sin evidencia de “Tercera Ola” de contagios en Delicias

DELICIAS.- Miguel Ángel Baeza Vitolás, coordinador del Comité Municipal de Salud, aseguró que en el municipio no existe aún evidencia de la tercera ola de contagios de Covid que asola a otros estados del país, pues pocos son los casos nuevos y la ocupación hospitalaria está prácticamente en ceros.

Luego del último aumento moderado en el número de contagios, registrado quince días después de la Semana Santa, el municipio entró en una meseta a la baja y la ocupación en las áreas Covid de las clínicas oficiales disminuyó también, al igual que las defunciones, afirmó Miguel Baeza.

“Sí ha habido pequeños repuntes, pero no significativos, de tal forma que no podemos, al menos aquí en la región, no podemos hablar de una tercera ola. Yo creo que más bien el hecho de que la gente haya tenido más conciencia en cuanto a respetar las medidas de prevención, es lo que más ha favorecido que se mantenga esa meseta baja”, sostuvo el médico.

Aparte, una buena parte de la población, sobre todo la de mayor riesgo epidemiológico, señaló el entrevistado, tiene completo su esquema de vacunación contra el Covid. Igualmente, son muchas las personas recuperadas después de sufrir un contagio, por lo cual tienen cierta inmunidad.

También, a partir del próximo lunes se comenzará a inmunizar a los ciudadanos de 30 a 39 años de edad. Sin embargo, recordó Baeza, el efecto no es inmediato cuando se aplica la primera dosis del biológico. Es hasta los cuarenta días después de la segunda dosis, dijo, cuando puede hablarse de un grado de inmunidad.

La vacuna, subrayó, ha dado buenos resultados y prueba de ello es que los contagios más recientes se han detectado entre las personas jóvenes.

Este martes la Secretaría de Salud de gobierno del estado reportó un total de 2 mil 520 casos positivos de Covid acumulados en Delicias, sin haberse registrado ninguno nuevo durante las últimas 24 horas.

El número de personas fallecidas por Covid, según las cifras oficiales, es de 407, cifra que se ha mantenido sin cambios en los últimos días.