Solicitarán crédito para pagar aguinaldos en Meoqui

Juan Pablo Legarreta, síndico municipal, confirmó que el gobierno local solicitará un crédito para cubrir el pago de los aguinaldos a los empleados de la presidencia municipal, debido a que los recursos económicos son escasos al finalizar este año.

El funcionario, quien rindió su primer informe de labores el jueves de la semana pasada, comentó que el gobierno municipal pedirá un crédito menor para cumplir con los pagos a los trabajadores.

Señaló que el crédito será por poco más de un millón de pesos y que deberá pagarse en un periodo no mayor a tres meses, recalcando que no se utilizará en otra cosa que no sea el pago de compromisos con los trabajadores.

Legarreta comentó además que le correspondió rendir el informe de labores del tercer trimestre del año, mencionando que en este fin de año el municipio se encuentra limitado de recursos.

Por esta razón, el gobierno municipal ofreció a la ciudadanía los descuentos en el pago de recargos del impuesto predial, lo que permitirá, por una parte, que los contribuyentes se pongan al corriente con sus obligaciones y, por otra, que ingresen recursos a las arcas municipales y se alivie un poco la situación financiera.

Asimismo, el síndico dijo que la obra pública en el municipio se ha detenido un poco, pero se acaba de concluir con el arreglo de la Calle Degollado, lo cual era una demanda de los meoquenses.

Igualmente, se está trabajando para llevar agua y drenaje a los vecinos de la colonia La Mesa, en Estación Consuelo, lo cual sería la última obra del año.