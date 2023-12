¡Un descanso de su viaje! Arriban pelicanos y patos canadienses al Vado de Meoqui

Alrededor de 50 pelícanos han sido avistados dentro de los márgenes del Río San Pedro, en el Vado de Meoqui, donde además han llegado otras aves migratorias que recorren su viaje para buscar tierras más cálidas, y descansan en el humedal que generosamente recibe a más de 200 especies cada año.

“Son las aves migratorias que esperamos cada año desde los meses octubre y noviembre. La semana pasada empezaron a llegar, en este caso llegaron a finales de noviembre. Han llegado también costureros, es un ave que son de las primeras que llegan de las migratorias”, informó Aracely Villalobos, directora de Comunicación Social del Gobierno Municipal de Meoqui.

El monitoreo y cuidado de las aves migratorias al humedal, se realiza a través del programa de ecología del Municipio Meoqui ActiVado por el medio ambiente; es un programa permanente en donde se incluye el cuidado de la zona. Dentro de las actividades, cada 15 días se hace limpieza general de la zona del río, con empresas y con escuelas que se han sumado a este programa, que son el Colegio de Bachilleres, Utecam, CBta, con los estudiantes de servicio social.

Foto: Gobierno Municipal de Meoqui

También se han unido empresas Heineken, la vidriera de a Crown, la maltera Europa y la refresquería Unión, Arca, entre otras.

Para reforzar el cuidado, cada sábado la Dirección de Servicios Públicos Municipales realiza limpieza y recoge la basura que recolectan los las los organismos o particulares que cubren con brigadas de limpieza.

“La vidriera nos donó unos contenedores en donde puedes poner la basura y separarla tanto vidrio como basura regular, precisamente reutilizar el vidriera. Como Municipios tenemos también a una Policía Ecológica que hace los rondines, y se colocó señalización de mantener limpio, no tirar basura, no prender fogatas, con una serie de indicaciones que se le da a la gente que nos visita, porque si es muy concurrido ahí, principalmente los fines de semana”, acotó la titular de Comunicación Social de Meoqui.

Así mismo, mencionó que se han colocado carteles en la unidad de riego de La Chaveña, en los que se indica a la gente, el cuidado de las aves migratorias, como lo que comen y la importancia de cuidarlas, brindarles su espacio, no molestarlas, entre otras recomendaciones.

“Esta área es un humedal de importancia internacional es un sitio Ramsar es el 2047, de San Pedro, Meoqui, que también tiene sus reglamentaciones; en coordinación con Ecología y Seguridad Pública, se hace todo en conjunto con la ciudadanía, el cuidado de todo este espacio”, explicó Aracely Villalobos.

Foto: Gobierno Municipal de Meoqui

Se tiene un promedio de recolección de basura de aproximadamente una tonelada y media cada semana, porque es un centro de recreación, con visitantes de la región, con visitantes de los municipios de Rosales, Delicias, incluso, de Chihuahua. Además, en la zona vado en hay zonas restaurantera, con áreas de convivencia familiar, en Los Laguitos, el Vado, y en el bulevar Eduardo Nájera, con centros nocturnos.

“Hay vigilancia constante por parte de la Policía Ecológica, y los inspectores de Ecología, quienes están al pendiente de que no se moleste a las aves, que no se introduzcan al caudal del cuerpo de agua, que no prendan fogatas. Para nosotros es un orgullo, para el Municipio de Meoqui, porque alrededor de la cuarta parte de las especies de aves migratorias que llegan al país la cuarta parte, alrededor de 200 especies se avistan en el Humedal del Río San Pedro. Es bastante orgullo y es también una gran responsabilidad, de que las aves estén bien cuidadas”, finalizó.