Washington o La Plata ¿Cuál ciudad inspiró el trazo de Delicias?

El origen del trazo urbano de Delicias es un tema que sigue suscitando discusión y controversia entre los habitantes de la tierra de “Los Vencedores del Desierto”, pues mientras algunos sostienen que se inspiró en la ciudad de Washington D.C, hay quien argumenta que guarda más similitud con La Plata, Argentina.

Ambas hipótesis son abordadas en el libro “El Camino del Trazo”, que fue presentado la tarde del viernes por sus autores, Miguel Herrera Golarte e Ingrid Navarro Hernández, quienes reunieron en su obra varios artículos y pasajes tomados de cuatro libros diferentes sobre la historia de Delicias.

En su intervención, Miguel Herrera enumeró algunas afirmaciones que se han hecho sobre el origen del trazo urbano de Delicias, entre ellas que el ingeniero Carlos Blake Arias, fundador de la ciudad, copió el diseño de Washington D.C cuando se encontraba allá en misión especial como integrante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, el 29 de noviembre de 1929.

Para Herrera Golarte, el trazo de Delicias no se inspiró en el de la capital norteamericana, pues esta se encuentra enmarcada por dos ríos (Potomac y Anacostia), no tiene simetría entre sus cuatro sectores, su centro geográfico no corresponde al inicio de la numeración de las calles y avenidas, no hay manzanas trazadas con las mismas medidas ni para edificios públicos.

Igualmente, señaló que en Washington D.C las manzanas no tienen una orientación sistemática, al no estar ordenadas en forma paralela y de forma regular, y las diagonales no conectan, entre sí, plazas, mercados y edificios públicos, como sí sucede en Delicias.

También, mencionó que se ha señalado la similitud con el trazo de la ciudad de La Plata, Argentina, fundada cincuenta años antes que Delicias. Al igual que esta ciudad, el diseño original de La Plata está enmarcado en un cuadro que atraviesan diagonales y calles en forma paralela y perpendicular, uniendo círculos y cuadrados más pequeños que constituyen los espacios públicos. Asimismo, las calles forman manzanas del mismo tamaño. Se resalta que los fundadores fueron masones, lo que explicaría el diseño de la ciudad.

Sin embargo, pese a la semejanza entre Delicias y La Plata, no existe evidencia de que Carlos Blake se hubiera inspirado en el diseño de la última, aunque cabe dicha posibilidad.

Otro punto que destacó el autor fue la existencia de un documento titulado “La Ciudad Agrícola en los Sistemas Nacionales de Riego”, que sirvió de base para una ponencia dictada en el año de 1930 por el ingeniero Ignacio López Bancalari, en el marco del Primer Congreso Nacional de Planeación.

Para los coautores del libro, el hallazgo del documento en mención significó cerrar un círculo para establecer las influencias en el ingeniero Blake en el trazo de la ciudad agrícola de Delicias.

En dicho texto, que aparece reproducido en el libro, se incluyeron comentarios y citas textuales sobre el estudio introductorio del origen de la traza de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes (cabecera del Distrito de Riego número 1), y La Estrategia de las “Ciudades Agrícolas” de los Sistemas de Riego en México.

Para leer libro “El Camino del Trazo”, se puede acceder al siguiente link: LIBRO TRAZO.cdr (municipiodelicias.com)