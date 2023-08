"Yo lo perdono": Mamá de Salma por condena del feminicida de su hija

“Para estar tranquilas nosotras, para vivir ya bien nuestra vida, para no traer coraje, no tener odio… como dije ahorita: nosotras lo perdonamos, yo lo perdono y que le pida a Dios perdón”, fueron las palabras que Soledad Soto, madre de Salma Montes, expresó al feminicida de su hija, Kevin Gualberto, quien fue sentenciado a 70 años de prisión el martes pasado por un tribunal.

Con una actitud de serenidad, Soledad compartió que después de cuatro años de espera se hizo justicia en el caso de Salma, quien fue victimada el 31 de mayo de 2019, y cuyo cuerpo desollado y descuartizado fue encontrado una semana después a la orilla de un canal cercano al rastro municipal.

“Sí, se hizo justicia; era lo que estábamos esperando, porque fue mucho tiempo lo que pasó y gracias a Dios se hizo justicia”, recalcó la madre de Salma, para quien estos cuatro años han sido los más duros de su existencia.

Chihuahua Feministas se manifiestan en Delicias y exigen justicia para Salma Montes y Mya Naomi

Por su parte, Karen Montes, hermana de Salma, señaló que pese a haberse dictado una sentencia en contra el responsable de la muerte de su hermana, el proceso judicial estuvo lleno de muchas deficiencias, lo que motivó una serie de manifestaciones con el apoyo de los colectivos feministas, quienes no dejaron de exigir justicia para Salma.

Sin embargo, consideró que el caso de su hermana sentará un precedente en el tema de los feminicidios, delito en el que Chihuahua ocupó el sexto lugar a nivel nacional en 2022, según los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y difundidos por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC).

“Sí, yo creo, considero que sí tuvo este precedente, porque al ser uno de los primeros casos aquí en la región que tuvo una sentencia tan grande, sí va a existir ese (precedente), y espero que sirva de ejemplo para que otros casos tengan la misma justicia… sí, sí va a marcar una gran diferencia”, manifestó Karen.

Delicias Salma y Debhani, casos emblemáticos de asesinatos: Norma Ledezma

Madre e hija coincidieron en destacar que fue mucho el apoyo que ellas y sus familiares recibieron no sólo de las feministas, sino también de otros sectores de la sociedad. Incluso en las marchas de protesta hubo personas que se les acercaron para externarles su solidaridad, así como los medios de comunicación que dieron cobertura informativa al caso.

“Chole”, como sus allegados conocen a la señora Soledad, aconsejó a las mujeres víctimas de violencia romper con las relaciones dañinas, ya que esto puede desembocar en una tragedia como la de Salma.

“Pues yo les diría que dejaran esa relación, que no es relación; que si él te dice, te insulta, no es porque te quiera. No hagan nada de caso de lo que les dicen, mejor retírense de esa relación, valoren su vida, no son cariños… los golpes, los insultos no son cariños; ahí está mi hija Salma, por creer todo: le bajaron el cielo, las estrellas y ¿Dónde está ahorita mi hija? Por eso no se dejen, jovencitas, no hagan caso, retírense de la persona que las esté hiriendo”, exhortó.

Karen recordó que Salma y Kevin mantuvieron una relación tóxica, pero nunca notaron que el ahora sentenciado tuviera una conducta extraña hacia ella y su madre.

Por último, la mamá de Salma expresó que ella y Karen se sienten más tranquilas ahora que se impartió justicia, aunque el dolor causado por la pérdida nunca las dejará, afirmando que ya ha perdonado al joven que le arrebató la vida a su hija, pues no quiere guardar rencores.