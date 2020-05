Denuncian falta de agua en la colonia Aeropuerto

Con la poca agua que nos pandean ni siquiera se llena el tinaco denunciaron vecinos de la colonia Aeropuerto ya que desde hace semanas comenzaron a tantear el agua en el sector pero es muy escasa.

Mencionaron que con anterioridad contaban con el vital líquido todo el día y cuando les avisaron que ya el servicio de agua sería por tanda ellos tendrían agua en sus tuberías en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche por lo que no les pareció tan complicado.



Hoy día hacen un llamado a las autoridades correspondientes pues el acuerdo que ellos mismos les plantearon no se realiza ya que el agua comúnmente llega después de mediodía y la cortan mucho antes de lo establecido muchas veces a las 5 de la tarde ya no hay el vital líquido en sus domicilios y ni siquiera sus tinacos o recipientes en los que almacenan agua logran llenarse pues la presión es muy poca.



Señalaron que las pocas veces que han manifestado su queja ante la junta de aguas esto simplemente le responden que el problema está en el tanque de almacenamiento que está cerca al lugar y éste no se llena lo suficiente para enviarles agua pero curiosamente este es llenado por un pozo por lo que no debe de fallar señalaron los quejosos.