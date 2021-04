Detenido que disparo a municipales es ex pareja de baleada en Costco

La mujer baleada el día de ayer en Costco, Mayra Castillo, denunció que su ex paraje desde el día de los hechos, se llevó a su hijo, el cual hasta el momento no ha sido localizado e incluso la golpeo y más tarde baleo a unos elementos municipales, quienes finalmente lo detuvieron en la Avenida Palestina.

Lo dicho por la mujer a través de sus redes sociales, fue que desde el momento que se enteró del ataque armado al exterior del establecimiento, sustrajo a su hijo para mantenerlo en su custodia, y por lo cual ella salió del hospital para ir a buscarlo y no logró encontraron y en cambio la amenazó y golpeo.

Minutos después de los hechos, el presunto responsable se retiró en su pick up de color rojo, donde agentes municipales le marcaron el alto en la Avenida Palestina, donde abrió fuego en contra de los agentes, quienes finalmente lograron capturarlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado.

“Desde ayer el papá de mi hijo lo tiene sustraído con amenazas de que no me lo va entregar a pesar que tengo la custodia, hoy fui a buscar a mi hijo a casa de su papá ya con demanda y todo, me agarro a golpes y amenazas, agredió con arma de fuego a la municipal y ellos se defendieron y lo detuvieron, necesito a mi hijo no quiere decir en donde esta” refirió.

Hasta el momento la mujer baleada el día de ayer a lado de un hombre identificado como Mario López quien perdió la vida en el lugar, se encuentra en recuperación, mientras que él es velado en la Funeraria Miranda, donde familiares y amigos le dan el último adiós.

