Dio su vida el médico Hugo Beltrán salvando otras

El Covid-19 le arrancó la vida al médico internista, quien amaba la profesión de medicina, quien como muchos entregó su vida con amor y sin esperar nada a cambio.

Hugo Eleuterio Beltrán Rosas tenía 65 años de edad, no presentaba comorbilidades, pues siempre cuidó su salud. Nunca se consideró un héroe, sino un médico que juró ante cualquier situación proteger la vida ante la muerte.

El doctor se contagio en el hospital Issste Lázaro Cárdenas del Río, donde con amor, pasión y vocación se entregaba a sus pacientes. Ante la pandemia aceptó el riesgo a cambio de la satisfacción de devolver la salud.

El doctor Hugo siempre trabajó en el ámbito público, era médico jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, y estaba a un año de jubilarse del Issste con 29 años de servicio y 65 de edad.

Su vida fue muy fructífera. Desde que tenía 15 años conoció al gran amor de su vida, Alma Rosa Márquez Sosa, desde la preparatoria fueron novios, por lo que lo acompañó siempre, era su cómplice, amiga, amante y confidente. Tuvieron 3 hijos: Hugo, Melissa y Thalía.

Alma Rosa relató que su esposo egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por 3 años se especializó en Medicina Interna, por 2 años más en Neurología, su formación siguió por 2 años más en Neuromuscular y 1 año más en Neurofisiología.

Tras jubilarse del IMSS continuó en el Issste. Cuando inició la pandemia de Covid-19, le avisaron que tendría que irse al ser considerado personal vulnerable, al llegar a su casa le contó a su compañera de vida, “no voy a dejar de ir, a mí me gusta mi trabajo, además ya voy a salir de vacaciones”, fue la contestación.

Un mal día empezó con dolor de cabeza y tos. Fue un martes a trabajar y empezó a empeorar. El miércoles apenas si alcanzó a llegar a su hogar de lo mal que se sentía. Fue entonces que empezó con fiebre de más de 39 grados, durante 5 días lo mantuvieron en su hogar aislado. Al quinto día le tomaron la prueba y tres días después le confirmaron el diagnóstico: positivo al virus SARS CoV-2.

Pasaron tres días más y su estado no mejoraba, su hija Thalía decidió tomarle la saturación de oxígeno, la cual era muy baja. Decidió llevarlo al Hospital Central Universitario. Llegó muy grave, desde que ingresó fue intubado. Fueron cinco días en los que se debatió entre la vida y la muerte.

Thalía relató que nadie les da informes, los enfermos están solos y sólo una trabajadora social se limita a leer la ficha médica; si los familiares preguntan otra cuestión no dan razón. No saben de medicina.

El 19 de mayo llegó el desenlace. A las 05:30 horas llamaron a la casa, la hora era un mal presagio. Hugo había muerto. Les explicaron que había caído en paro respiratorio a las 05:10 horas y no pudieron hacer nada.

El mundo se derrumbaba. La despedida fue a distancia y a través de un cristal. Les permitieron reconocer el cuerpo, por 5 minutos lo contemplaron, era la última vez que lo verían. La funeraria se lo llevó directo al cementerio, donde fue despedido por sus hijas, su esposa Alma Rosa, una nieta, un nieto y su cuñado.

“Para mí era todo, mi vida entera. Sin él no sé que voy a hacer”, mencionó Alma Rosa, pues eran muy unidos, “es un dolor que no voy a superar nunca”.

El corazón de Alma Rosa se quiebra en pedazos, pues hace poco más dos años su hijo fue víctima de un homicidio y ahora su esposo de un virus asesino. Le arrebataron de manera violenta a los dos hombres de su hogar.

“¿Por qué Dios me está haciendo esto?”, es el reclamo, muy válido, de Alma Rosa, quien pide a la ciudadanía que crea en la enfermedad, que no salga de su hogar, “es algo real, no es un invento o un juego, es una enfermedad que está matando, nos está matando”.

Alma Rosa relató que su marido y ella tenían planes de viajar, de hacer una granja para descansar e incluso viajar a Disney para festejar los 15 años de una de sus nietas.

Ahora la tristeza las invade. Permanecen en aislamiento al dar positivo al virus.









NOMMBRES DE LOS FALLECIDOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Enfermería:

Silvia

Francisco

Gilberto

Mariano





Médicos:

Nicolás

Hugo

Carlos

Eugenio





Otro personal

Juan

Salvador

Iván









