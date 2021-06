Disminuye 30 por ciento del hato ganadero por sequía extrema

Cuando menos un 30% del hato ganadero en Chihuahua habrá de disminuir por la extrema sequía de casi dos años, es decir, pasaremos de un millón de cabezas –aproximadamente el actual hato ganadero- a 700 mil, inclusive hay quienes estiman que se puede alcanzar el 35 por ciento de pérdida, panorama desalentador que emite la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y que tendrá como consecuencia inmediata la baja en la exportación de becerros a finales de este año y 2022.

El presidente de la UGRCh, Eduardo Prieto Rodríguez, catalogó como apocalíptica la situación actual en cuánto a la sequía “no se había visto en los últimos 80 años”, pero a la vez mantienen la esperanza de que comiencen las lluvias de julio y agosto “está muy próxima la temporada de lluvia, ya hay algo de avena y alfalfa, no obstante los insumos están carísimos; el grano, el maíz y el forraje andan en precio histórico”, que entre venta, exportación y muertes se verá sumamente afectado el hato ganadero.

Aunado a lo anterior, las actividades agropecuarias en el estado de Chihuahua han sido muy golpeadas en los últimos años por la delincuencia organizada, pésimas políticas públicas, enfermedades, y la más grave, una sequía que por dos años consecutivos ha mantenido en jaque a los agricultores y ganaderos del estado, es como representantes de la agrupación Jóvenes Ganaderos de Chihuahua califican la crisis por la que atraviesan, y que les afecta al doble, a raíz de la sequía.

“Hablar de políticas públicas en Chihuahua y en prácticamente todo el país es hablar de decisiones tomadas detrás de un escritorio, y por personas que no conocen y no sienten en carne propia todo lo que se tiene que luchar para lograr obtener una mazorca de maíz en estas tierras áridas, obtener un kilogramo de becerro en pie para exportación o consumo nacional. No tienen la mínima idea de todo el calvario que pasa la gente del campo para lograr producir”, refirió Javier Garfio Armendáriz, presidente de la Asociación Ganadera Juvenil.

La sequía, un fenómeno natural muy injusto, comenta Ernesto Parra, ganadero de San Francisco de Borja, ya que afecta a grandes y pequeños productores, “desde el que tiene sus veinte vacas y vende sus becerritos a los acopiadores, hasta los grandes ganaderos con pariciones en más de mil vacas”, pues ambos, resienten la sequía de estos años, puesto que los agostaderos se encuentran “pelones”, los arroyos secos, los presones convertidos en trampas mortales”.

Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

La esperanza nunca muere, coinciden Garfio y Parra, entrevistados por El Heraldo de Chihuahua, esperemos este año tener la fortuna de que nos llueva y poder ver nuestros campos verdes y produciendo las gramíneas para el ganado, así como los campos agrícolas dando las producciones esperadas y sin tanta explotación a los mantos acuíferos.

Luego de las reuniones que tuvieron las asociaciones ganaderas con las próximas autoridades, acordaron un plan emergente para productores agrícolas y ganaderos, así como una serie de acciones que impacten a corto y mediano plazo con el objetivo de salir avante de la sequía y no caer en la exportación de cabezas.

En el 2019 en el estado de Chihuahua exportó 484 mil 326 cabezas de ganado, para el 2020 se exportaron del estado 563 mil 002 cabezas de ganado, según el reporte de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. Al corte de octubre del año pasado, Chihuahua se posicionó como el principal exportador de los estados con 507 mil 562 cabezas de ganado, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

México se encuentra en el top 10 de exportadores; ocupa el lugar número seis como productor a nivel mundial y la octava posición en exportación de carne de res a nivel mundial, según informó la MSD Salud Animal en México durante el Día Nacional de la Ganadería.