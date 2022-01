Doble nacionalidad no imposibilita contender por un cargo de elección popular: abogado

Durante la conferencia de prensa que ofreció el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que entre los nombramientos como embajadores de México en otros países contempló al exgobernador Javier Corral Jurado, pero que no se concretó dicha invitación ya que mantiene una doble nacionalidad.

“Invité a participar a un exgobernador del PAN, a Javier Corral, nada más que tiene doble nacionalidad y para ser embajador se requiere tener una nacionalidad, ser mexicano, si se tienen dos hay que renunciar a una", comentó el presidente de la república durante la conferencia de prensa.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Lo anterior lo dio a conocer luego de que fuera abordado sobre los recientes nombramientos de embajadores de México, donde aseguró que la intención es integrar a varios personajes del país, ya que contempla tener un equipo plural, donde incluso intentó invitar al panista y gobernador saliente Javier Corral.

“Se dieron a conocer los nombres de algunas embajadas, la mayoría como saben fue bien aceptada en redes sociales y medios, hubo cuestionamientos para exgobernadores del PRI, del presidente de ese partido, que está declarando que podrían ser expulsados si aceptan el cargo, y otras protestas”, señaló el presidente.

Andrés Manuel dijo que no existe una denuncia formal o legal en contra de los nombramientos, e invitó a los exgobernadores del PRI a que decidan las propuestas, ya que deben ser primero avaladas en el Senado de la República, “tenemos buena opinión de todos los propuestos, por eso hicimos el planteamiento”.

“Son mujeres o hombres que merecen respeto, en caso de los exgobernadores no hay denuncias en contra de ellos, ojalá se presentara, actuaron con imparcialidad, me tocó ir a sus estados cuando se desempeñaban como gobernadores y no tenían rechazo, aspiramos que esto sea constante, que podamos vivir en pluralidad”, explicó.

Por su parte el exgobernador Javier Corral Jurado ya había sido nombrado en repetidas ocasiones para ocupar el cargo como embajador en Barcelona, lo cual tomó mayor fuerza cuando estuvo a punto de terminar su administración y finalmente ayer fue confirmado por el ex presidente de la república.

Verdades a medias, Corral no está imposibilitado a ocupar cargo, necesario renunciar a nacionalidad: especialista

El abogado constitucionalista Rodolfo Villalobos dio a conocer que tanto el exgobernador Javier Corral Jurado como cualquier persona que cuente con una doble nacionalidad puede ser propuesto para un cargo de elección popular o servicio público, ya que la ley no imposibilita esta acción.

Dijo que para que una persona con doble nacionalidad ocupe un cargo público es necesario que renuncie momentáneamente –mientras dura el cargo- de la segunda nacionalidad, es decir que sólo sea una persona con nacionalidad mexicana y con ello se habilita su oportunidad de cubrir alguna vacante como servidor público.

Explicó que la Ley de Nacionalidad establece una figura de Certificado de Nacional Mexicana, que permite en caso de ser mexicano poder renunciar de forma momentánea a la segunda nacionalidad, para que pueda ocupar algún cargo público, y el trámite se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Una persona que nace en Estados Unidos, por lo tanto, es americano por nacimiento, pero es hijo de mexicanos, por eso también es mexicano por nacimiento, viene a México a ocupar un cargo público, puede contender, siempre y cuando tenga el certificado de nacionalidad mexicana, ese certificado plantea la posibilidad de una especie de renuncia, para que durante el tiempo que recibe el cargo no haga valer su nacionalidad extranjera”, refirió el abogado especialista en materia constitucional.

El abogado Rodolfo Villalobos del Rosal comentó que con dicha renuncia se aparta de la nacionalidad o los derechos que le pudiera dar la nacionalidad extranjera, no es una renuncia definitiva, y de no contar con el certificado la persona no puede ocupar el cargo de elección popular o servicio público.

“Se tiene que tramitar en cada ocasión que se busque ocupar un cargo público, en el caso de Javier Corral, lo sacó para poder contender por la Gubernatura, el detalle es que la renuncia es temporal, mientras dura el cargo, cuando él termina el encargo el certificado deja de tener validez, si él quisiera ocupar otro cargo tendría que sacar el certificado nuevamente”, señaló el abogado.

Consideró que el comentario del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sobre que Javier Corral no podría ocupar un cargo público por tener una doble nacionalidad, es una “verdad a medias” porque efectivamente la Ley de Servicio Exterior Mexicano establece que para ser nombrado embajador o cónsul se requiere ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, pero también dice que los mexicanos por nacimiento que otro estado considere como nacionales deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana.

Es decir que no se encuentra imposibilitado a ocupar algún cargo como embajador o cónsul en otro país, siempre y cuanto tramite dicho certificado, “este requisito de que sea mexicano y no tenga otra nacionalidad se le puede dar la vuelta, porque la propia ley lo permite, y lo permite obteniendo el certificado de nacionalidad mexicana, por eso nos cuenta una verdad a medias, le faltó la otra parte de la ley”.