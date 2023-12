Ejercerá municipio de Chihuahua un presupuesto de 5 mil 647 mdp para 2024

La tesorera municipal, Aída Amanda Córdova, informó que el Presupuesto de Egresos para el próximo año 2024, que autorizó el Cabildo, fue por la aprobación de la Ley de Ingresos por 5 mil 647 millones de pesos; y el jueves 14 de diciembre fue autorizada ya por el Congreso del Estado por una cantidad un poco superior de 28 millones de pesos a lo que se había propuesto.

“Es una muy buena noticia, ya estamos analizando cómo lo vamos a canalizar y a presentárselo ante los regidores. La cantidad que me habían autorizado por 5 mil 647 millones, por esa misma cantidad se elaboró el presupuesto para el año que entra para que quedara equilibrado, que es lo ideal: que no quede un presupuesto más alto que la Ley de Ingresos, y no trae deuda para el año que entra. Hicimos una buena planeación de todo lo que se va a realizar”, expresó la titular de Tesorería Municipal de Chihuahua.

La dependencia que siempre llevan mayor porcentaje de presupuesto es Seguridad Pública, que representa el 24% de presupuesto total de los 5.647 millones, entre 23 y el 24% está asignado a esta; después, la siguiente dependencia con un 17% es Mantenimiento Urbano, por la facturación del alumbrado público, pues es muy alta, arriba de 200 millones de pesos y también por todo el mantenimiento y cambio de las luminarias que se está haciendo en el municipio por lámparas LED. Servicios Públicos, donde se contrata todo la limpieza de la ciudad, las concesiones para la acumulación o recoger la basura en la ciudad y algunos mantenimientos que tienen que llevar a cabo entonces esas fueron las más altas.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“En el desglose de dependencias, Seguridad Pública con mil 396 millones de pesos y representa el 25% del presupuesto; le sigue Mantenimiento Urbano, con 638 millones de pesos que representa el 12%. Le sigue este Servicios Públicos con 495 millones que represente el 8.8%. Le sigue Obras Públicas 500 millones de pesos con un 8%. Esos son los importes más grandes ya todo lo demás es anda, en un 2 o 3%, pero son los más importantes. Tesorería, pues trae 355 millones de pesos de presupuesto con un 6.3%, pero el importe más alto aquí viene siendo el pago de deuda, que también corre a cargo de la Tesorería y la suma de todas las dependencias, organismos y fideicomisos, pues son 5 mil 647 millones de pesos”, compartió Aída Amanda Córdova.

La tesorera de Chihuahua, manifestó que el alcalde Marco Bonilla estuvo muy presente en la elaboración del presupuesto, al sostener varias reuniones con él, lo que permitió que se fuera ajustando y reorientando, hasta que quedó perfectamente equilibrado con la Ley de Ingresos.

Señaló que el presupuesto cada año se ha ido incrementando de manera muy importante y, se incrementa un 10% en relación al año al del 2023; y con y referente al 2021, está creciendo en un 63%. Quiere decir que traemos un ingreso muy bueno en el municipio y por lo tanto eso nos permite tener un presupuesto muy alto, para el próximo año llevamos vamos a ejercer, un presupuesto de 5 mil 647 millones, más 28 millones de pesos adicionales, que autorizó en el Congreso del Estado.

Por parte de las regidoras y regidores, hoy en Sesión de la Comisión de Hacienda y Planeación se aprobó por unanimidad el Anteproyecto de Egresos para este próximo 2024, por 5 mil 676 millones, informó el regidor Francisco Turati, quien reconoció la voluntad de sus compañeros de la Comisión al aprobar dicho presupuesto.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Añadió que el alcalde Marco Bonilla cierra con broche de oro el tercer año de administración con un presupuesto equilibrado, que incorpora todas las voces del Ayuntamiento pero sobre todo con un presupuesto que da respuesta a las principales necesidades de las y los chihuahuenses.

“Reconozco en el alcalde a un gestor incansable para conseguir mayores recursos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio, muestra de ello son los 380 millones adicionales que gestionó para el ejercicio presupuestal 2023 ante el Congreso de la Unión, así como los 29 millones adicionales aprobados por el H. Congreso para el presupuesto del 2024”, destacó el regidor Turati.

“El próximo miércoles 20 sube a Cabildo para que ya sea autorizado e inmediatamente publicado y se empiece a ejercer el día a partir del primero de enero del 2024”, finalizó