Buscan a joven por amenazar con tiroteo en escuela de El Paso

El Departamento de Policía de El Paso lanzó una alerta para detener a un joven identificado como Issac Paredes de 23 años, quien amenazó a un estudiante de hacer un tiroteo en una escuela.

De acuerdo al informe hecho por las autoridades, fue a temprana hora de este lunes, cuando se informó al número de emergencias sobre una amenaza de un posible tiroteo en las escuelas Parkland High School y Parkland Pre-K de Ysleta ISD.

Ante esto, se inició un operativo en las instituciones mencionadas con el fin de contener el problema; fue ahí donde testigos le informaron a la autoridad quien había sido el autor de la amenaza.

Por lo anterior, se lanzó la alerta para encontrar a Pablo Issac Paredes de 23 años, quien cuenta con órdenes de arresto por delitos cometidos anteriormente.

Parkland High School is currently on locked down. At 9am subject threatened a student and extended the threat to the school. Officers have learned subject Pablo Paredes is wanted on multiple warrants at this time. If anyone sees or knows the whereabouts of Paredes please call 911 pic.twitter.com/xFrd6ypsC2 — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) November 1, 2021

“La policía está pidiendo a la comunidad que no se acerque a Paredes, ya que "puede estar armado, y en caso de que alguien lo vea o lo conozca, llame al 911”, destacó la autoridad en un comunicado.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas en el hecho, ya que sólo se reportó la amenaza; a su vez, la autoridad mantiene un operativo para localizar al joven que lanzó la amenaza.