Secuestro de cuatro niños en El Paso pone en alerta a las autoridades

Detectives de la policía de El Paso, lanzaron la alerta amber luego de que se dio a conocer el caso del secuestro de 4 menores de edad, hechos ocurridos durante la noche de ayer.

Sin embargo, pese a la delicadez del caso, no se ha solicitado apoyo a la policía juarense, en caso de que los menores hayan sido trasladados a esta frontera, dijo el secretario César Muñoz Morales.

De acuerdo a los hechos, el Departamento de Policía de El Paso está buscando a cuatro niños que presuntamente fueron secuestrados y vistos por última vez en El Paso, según Amber Alert Network.

ACTIVE AMBER ALERT for Michael Carmony, Audrit Williams, Isabella Williams, and Aidan Williams from El Paso, TX, on 05/26/2023, TX plate BE88718 pic.twitter.com/jWIsDbrVy0 — Texas Alerts (@TX_Alerts) May 27, 2023

Aidan Williams : hombre blanco; 16 años; 5'8; 110 libras; cabello y color de ojos desconocidos. No hay foto disponible.

Isabella Williams : mujer blanca; 14 años; 5'4; 110 libras; pelo rubio y ojos marrones.

Audrit Williams : hombre blanco; 12 años; 5'8; 130 libras; Cabello rubio y color de ojos desconocido.

Michael Carmony : hombre blanco; 4 años; 3'4; 35 libras; Cabello rubio y color de ojos desconocido.

Son los cuatro menores que busca la policía y que fueron plagiados por Jennifer Lee-Hope Carmony.

EPPD también está buscando y solicitando la ayuda del público para localizar a Jennifer Lee-Hope Carmony, mujer blanca, 42, 5'05, 150 libras, cabello rubio y ojos azules, en relación con el posible secuestro.

Chihuahua Encuentran sano y salvo a taxista de Chihuahua desaparecido en Ciudad Juárez

Según la alerta, se les vio conduciendo un Ford F-150 rojo del 2004, con posible número de placa de Texas BE88718.

El vehículo era rojo pero fue pintado con aerosol negro, según la alerta y una actualización policial.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley creen que los niños podrían estar en peligro grave o inmediato.

La policía de El Paso emitió una actualización diciendo que los oficiales fueron enviados para un control de bienestar al bloque 5300 de Woodrow Bean a las 12:55 p. m. del viernes 26 de mayo.

La policía dice que la persona desaparecida, que figura como residente del noreste de El Paso, fue vista por última vez hace aproximadamente dos semanas, pero no tenía una fecha u hora exacta.

Los detectives de Crímenes contra Personas creen que las circunstancias que rodean a las personas desaparecidas son de naturaleza sospechosa.

No han solicitado apoyo a policía juarense

Mientras tanto, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, dijo esta tarde que hasta el momento la policía de El Paso no les ha solicitado el apoyo para detectar a los menores si es que fueron trasladados a esta frontera.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Seguramente ya lo hicieron a la Fiscalía, pero estaremos pendiente en cuanto lo soliciten”, dijo César Muñoz.

Aclaró que es un caso delicado, por lo que estarán a la expectativa para apoyar en la búsqueda de esos menores.

Publicado en: El Heraldo de Juárez