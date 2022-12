Compras en El Paso: Las tiendas favoritas que visitan los chihuahuenses 

El mes de diciembre es la fecha en la que miles de chihuahuenses aprovechan para comprar los regalos de Navidad y aprovechar las ofertas de último año, de acuerdo a compradores que visitan la ciudad norteamericana, El Paso tiene tiendas que no encuentras en México y siendo un estado colindante a Ciudad Juárez, el ir a hacer compras allá es bastante sencillo y favorecedor, concluyen.

Y es que El Paso es una de las ciudades favoritas por los mexicanos para ir de compras en Estados Unidos, especialmente los ciudadanos de estados norteños, el hecho de que se prefiera hacer comprar en EU se debe a que podrás conseguir buenos precios directos por los fabricantes o tiendas de origen.

Si es tu primera vez visitando la ciudad norteamericana y no sabes a dónde ir, te dejamos algunas recomendaciones e itinerario para conocer las tiendas, plazas comerciales, outlets entre otras opciones para conseguir los mejores regalos para esta temporada.

Vista panoramica de El Paso / Foto: Instagram @elpasofficial

¿Estás buscando dónde ir de compras en El Paso?

Si lo que buscas es irte de shopping en El Paso los puntos obligados que debes visitar son los siguientes centros comerciales:

Cielo Vista Mall

Cielo Vista Mall es uno de los centros comerciales más conocidos y concurridos por mexicanos y extranjeros de todas partes del mundo, cuenta con las mejores tiendas de ropa y es el mall más grande de la ciudad.

Tiene cuatro tiendas departamentales donde compradores se abastecen de ropa, muebles, electrónicos y accesorios de las marcas más conocidas en el mercado. Las más destacadas son: Michael Kors, Sephora, Hollister, American Eagle, Apple Store, Build-A-Bear, Forever 21, GAP, H&M, Victoria Secret´s y Abercrombie.

También se encuentras las tiendas Departamentales como JCPenney, Macy´s, Sears y Dillard´s

Una ventaja para los chihuahuenses es que llegando a Ciudad Juárez, Cielo Vista Mall está a solo 15 minutos de distancia por lo que lo hace ideal para ir de shopping, en esta área de la ciudad puedes hospedarte en distintos hoteles y así continuar al día siguiente con tus compras, también encontrarás muy cerca el supermercado Walmart y Sam´s Club.

Las Palmas Marketplace

El Paso tiene una gran variedad de tiendas de ropa, sin embargo, si estás en búsqueda de ropa barata, no puedes olvidarte de visitar Las Palmas Marketplace. Este sitio no se trata de un centro comercial tradicional, ya que sus tiendas están separadas, sin embargo ahí encontrarás de todo y con buenas ofertas.

The Fountains at Farah

The Fountains at Farah es una zona que no puedes perderte, se ubica al lado de Cielo Vista Mall, aunque aquí no hay la misma cantidad de tiendas como el centro comercial vecino si hay buenas opciones para comprar ropa de bebé, en la tienda de Carter´s o la tienda de artículos de decoración para tu hogar HomeGoods, para los amantes de la lectura también está la famosa librería Barnes & Noble, si estás en un plan más relax también hay spas.

Los sitios más frecuentados en The Fountains at Farah son los restaurantes en su alrededor ya que hay gran variedad, como el conocido restaurante de cortes de carne Ruth´s Chris Steakhouse, además está The Melting Pot, cadena de restaurantes de fondue que ofrece ollas calientes con queso, chocolate o caldo para sopa, o está también otro de comida francesa.

El Paso, Texas / Foto: Instagram @downtowneptxyeptxnow

Sunland Park Mall

Sunland Park Mall es el centro comercial más famoso en El Paso, la tienda departamental más concurrida de todas es Dillard´s, así como Hollister, la tienda lencería Victoria´s Secre. Jourmeys y Old Navy. Si viajas en familia podrás ir a comer en restaurantes famosos como Olive Garden y Red Lobster y si vas con niños en Chuck E Cheese.

Si no te llama la atención las ofertas en Sundland Park Mall, puedes cruzar la calle para encontrarte con otro pero pequeño centro comercial, el Sunland Towne Centre donde podrás comprar en la tienda Ross, Pet Smart, Bed Bath & Beyond, la tienda de decoración AtHome, además de otros restaurantes.

Uno de los sitios imperdibles es el Outlet Shoppes, nno de los mejores lugares para ir de compras en El Paso, ahí encontrarás tus marcas favoritas a excelentes precios

En este Outlet te toparás con tiendas deportivas como Nike, Adidas y Under Armour y otras de diseñador Michael Kors, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren. Sus ofertas están todo el año y si lo requiere también puedes acudir a una oficina donde te puedes devolver los impuestos que hayas pagado.

Basset Place

Uno de los centros comerciales más cerca y concurrido de la frontera es Basset Place, se destaca por tener varias tiendas departamentales como Kohl´s y la tienda de descuentos Marshalls. También te toparás con una de las tiendas de vestidos de novia más famosos David´s Bridal y otras tiendas de ropa como Express y rue21.

También puedes comprar en los favoritos de muchos, Target y un Costco. Rodeando este centro comercial en El Paso, hay varios hoteles (incluyendo Holiday Inn, Embassy Suites y Hyatt), concesionarias de autos y restaurantes como IHOP, Wendy´s y Taco Bell.

Shops at Outlet Mall

Otra opción para ir de compras es ir a Shops at Outlet Mall, un centro comercial que tiene gran variedad de tiendas de diferentes marcas reconocidas. Así como también, encontrarás una plaza de comidas.

Entre las tiendas que destacan son: Puma, H&M, Vans, Old Navy, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Naturalizer, Fossil, Crocs, Nautica y Levi’s.

La Villita on Mesa

Aunque se trata de un lugar pequeño en este centro comercial encontrarás una gran variedad de tiendas de ropa, calzado, electrónicos, joyerías, departamento para el hogar, juguetes, tiendas de deporte, restaurantes, áreas de convivencia y mucho más. Puedes comprar diferentes productos con descuentos considerables de hasta el 30 al 50%.

Así que ya sabes, no hay excusa para regresar con las manos vacías y no llevarte un buen regalo para esas personas especiales. Te compartimos un mapa para que sigas las direcciones de la lista de las mejores tiendas.