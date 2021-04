Tras supuesta denuncia, se desata pánico por tiroteo en Cielo Vista Mall

El Paso, Texas.- La policía de El Paso, realizó un intenso operativo en la zona de Cielo Vista Mall, donde se reportaron disparos, causando pánico en las personas que se encontraban ahí.

Fue la tarde de este sábado, cuando al número de emergencias se denunció sobre un posible tiroteo en el centro comercial, donde acudieron decenas de policías para iniciar con el desalojo de personas del lugar.

Posteriormente, los oficiales recorrieron toda la zona, especialmente el interior de la plaza comercial con el fin de asegurarse de la posible presencia de un sujeto armado; descartando tal situación.

Un tuit en la cuenta oficial del Departamento de Policía de El Paso destacó que al parecer, una celebridad entró en el centro comercial y provocó una avalancha de personas y se extendió el rumor de disparos.

Apparently a celebrity at the mall caused a rush of persons and rumor spread of shots fired. No shots fired. If there are injuries only due to mad rush. https://t.co/ObSZ5omqXl — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) April 24, 2021

Tras el registro en la zona, policías indicaron que hubo personas lesionadas por el atropello entre ellas mismas cuando corrieron y varios comenzaron a asustarse.

Horas después de la situación, las autoridades informaron que se reabrió de manera normal el centro comercial, y se permitió el flujo de tráfico normal sobre las calles que se encuentran alrededor del área.