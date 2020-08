"El titular de salud debe ser medico" se une Alejandro Díaz a petición

Alejandro Díaz Villalobos, delegado de la zona fronteriza entre México y Estados Unidos por la Organización Mundial por la Paz, se unió al reclamo del gremio médico en el estado por la designación de Eduardo Fernández Herrera como nuevo titular de la Secretaría de Salud, quien es especialista en Economía, en lo que calificó como la crisis más severa que ha atravesado la entidad en temas de salud, al tiempo que exhortó al gobernador Javier Corral Jurado ha cumplir con su promesa como candidato a la gubernatura, de que el puesto sólo lo ocuparía un médico.

El doctor Díaz Villalobos es médico con especialidad en Pediatría y una subespecialidad en Alergia e Inmunología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente radica en Ciudad Juárez, donde es delegado de la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos por la Organización Mundial por la Paz.

El especialista señaló la división que está creando en el sistema de Salud, no sólo entre la inconformidad de los derechohabientes por el manejo de la pandemia, de la que ya suman miles de casos en el estado, con un subdiagnóstico que varía entre el 13 y 20%, en lugar de las cifras oficiales que ronda el 3%; sino también entre el personal de Salud, quien además de la molestia por la designación de Fernández Herrera, existe el tema del Bono Covid, del que se está acabando el recurso, por lo que se ha disminuido el número de beneficiados.

“Lamento el fallecimiento del doctor Jesús Enrique Grajeda, secretario de Salud del estado de Chihuahua. Es algo que me afectó mucho, primero como parte del gremio, es una situación terrible. La designación inmediata del nuevo secretario de Salud, del licenciado en Economía Eduardo Fernández Herrera, me llama la atención, por la crisis de salud más severa en la historia moderna del estado de Chihuahua, todos los que estamos vivos jamás hemos afrontado una situación de salud, como la de estos momentos. Estoy seguro que es un hombre muy avezado en sus temas, pero no en tema de Salud. Estoy convencido que debe ser un médico el titular de la Secretaría de Salud”, aseveró.

En ese sentido se unió al documento firmado por más de 350 médicos, en el que realizaban el reclamo al gobernador Corral, por designar a un profesionista fuera del gremio médico.

“Una decisión administrativa, jamás debe estar por encima de una decisión de Salud, debería ser incluso un epidemiólogo, con experiencia médica administrativa y hay más de 20 especialistas que cumplen con esas credenciales”, dijo.

El doctor Díaz afirmó que la biopolítica debe ser el eje rector en la toma de decisiones en Sector Salud y quehacer político en el estado de Chihuahua, el Covid-19 vino a dar una lección intrínseca de cómo se deben de ver el estado de Chihuahua. Los 3 millones 600 mil chihuahuenses, de los 67 municipios del estado deben tener acceso a la salud de manera prioritaria, la salud debe ser un eje central del quehacer social y político en la entidad.

