Eleva enfermedad renal la demanda de órganos

La demanda de un órgano como el riñón se ha elevado en un mil por ciento a consecuencia de la enfermedad renal crónica avanzada, para la cual la diabetes, la hipertensión y la obesidad son factores de riesgo. Ante esta situación el trasplante de donador vivo pareado se alza como una opción para atender el padecimiento.

El nefrólogo Fernando Sosa Holguín, integrante del equipo de trasplantes del Hospital Ángeles Chihuahua, impartió la conferencia “Trasplante Renal de Donador Pareado”, donde señaló que Estados Unidos y España están utilizando este procedimiento para atender la Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCT) que se ha convertido en un problema de salud pública.

La donación renal pareada es una opción que a través de la tecnología permite a parejas de pacientes y donadores incompatibles puedan identificar a otras parejas en las misma situación con las que sean compatibles.

A nivel nacional existen 17 mil 069 personas receptoras en espera de un riñón, cada año, la cifra va en aumento y lo más alarmante es que actualmente existen un millón 240 mil pacientes con enfermedad renal crónica en México, siendo la diabetes una de las principales causas, se estima que hay 14 millones ya diagnosticados, aunado a las personas que padecen obesidad mórbida e hipertensión.





Hasta hace poco el trasplante renal de donador vivo solo era entre parejas biológicamente relacionadas. Actualmente pueden ser de donador emocionalmente relacionado o de donador espontáneo altruista.

El trasplante de donador vivo pareado es un programa que tiene más de 10 años en Estados Unidos y España. Está basado en el algoritmo de Alvin Roth, economista ganador del Premio Nobel.

Para acceder al programa de Donación Pareada en México es necesario que el paciente cuente con un familiar, aun siendo incompatibles, que acepte y desee donar un riñón. Cuando la pareja queda inscrita, se realizan distintas pruebas genéticas y estudios de histocompatibilidad, con el fin de registrar la información; los resultados de los exámenes son analizados por el algoritmo de compatibilidad que determinará la afinidad con otras parejas receptor-donador.

La demanda de riñón es superior a la oferta, pues la ERCT es una Enfermedades crónica, progresiva e incapacitante que afecta todos los sistemas orgánicos, por lo que puede causar la muerte.

La enfermedad tiene cinco etapas, en la última el paciente tiene complicaciones severas, por lo que tiene que estar en un programa de sustitución de la función renal, de lo contrario solo tendría dos años de sobrevida.

Las terapias de sustitución de la función renal más utilizadas son diálisis y hemodiálisis. En los sistemas de salud pública la diálisis peritoneal tiene un costo aproximado de mil 500 pesos por sesión, por lo que si se multiplica por varias sesiones y por derechohabientes es realmente costoso.

La hemodiálisis es un tratamiento hasta cierto punto elitista, debido a que se requiere de equipo y personal especializado y en muchas cosas unidades no existen los recursos.

Ante ello, el galeno señaló que las posibilidades de acceso a tratamiento en el país no son las óptimas, pues en las instituciones de salud pública no hay suficientes equipos y espacios, los pacientes no acceden a las sesiones necesarias ante la saturación en el servicio. Todas las instituciones de salud optan por la diálisis como primera opción por cuestiones económicas, a pesar de que las complicaciones son altas por el riesgo a infección.

La mejor opción para atacar la ERCT es el trasplante renal que tiene un nivel de recuperación muy alto y si el paciente tiene un buen seguimiento, se apega a sus medicamentos tendrá un mayor éxito, el promedio de sobrevida es de 10 años. Sin embargo las posibilidades al tratamiento son escasas.

El trasplante renal puede ser de donador vivo y de donador en muerte cerebral, en esta última la gente se aferra a mantenerlos en vida artificial, cuando en realidad está muerto pero sigue apoyado mecánicamente. “Cuando está en muerte cefálica está muerto, es un cadáver”, dijo que en México el problema es la legislación, en España cuando una persona nace es donador tácito.

El trasplante renal de donador fallecido presenta varios problemas como por ejemplo que la lista de espera aumenta año con año; que en el país las estrategias de promoción no han alcanzado las metas; que el sistema de asignación de órganos sigue teniendo zonas oscuras y que el personal médico dedicado a la coordinación de procuración de órganos es insuficiente.

El doctor mencionó que el trasplante de donador vivo es una buena opción, es segura y confiable para ayudar a resolver el grave problema de ERCT.

Las ventajas de trasplante de donador vivo es que dura menos tiempo en diálisis, se trata de una cirugía programada, la función del órgano es excelente y la compatibilidad está asegurada. Se tiene una mortalidad del 0.013 por ciento.

Ahora la se busca incentivar la donación pareada, el programa tiene más de 10 años en Estados Unidos y España. La donación renal pareada es una alternativa para los pacientes con donador incompatible.

En forma sencilla, explicó que si un paciente con ECRT su esposa le quiere donar un riñón pero no son compatibles, y exige otra pareja en la misma situación, puede haber una donación cruzada.

Dijo que no solo es para pacientes incompatibles, sino para parejas en edades muy disparejas, por ejemplo un padre de 72 con enfermedad renal y una hija de 39 quien busca donarle al padre, pero el hombre solo tendría una posibilidad de vida de 5 años, por lo que se busca una pareja donde el donador sea mayor para que la hija de 39 pueda donar a alguien más joven.

El médico comentó que se requiere de una red de hospitales adscritos al programa; registro nacional de parejas delante-receptor; y un protocolo de actuación, es parte de lo que se requiere para tener un programa de donación renal cruzada robusto.

Finalmente señaló que hay pacientes que tienen la enfermedad renal avanzada y hay que ofrecerles una alternativa que sea útil, independientemente de los esfuerzos preventivos.

Hay que mencionar que el año pasado, el grupo del nosocomio intentó hacer un trasplante de donador pareado pero no se logró debido a que uno de los candidatos enfermo.





