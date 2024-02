Estas escuelas participarán en el programa Mi Bolsa Escolar Chihuahua

La Dirección de Desarrollo Humano y Educación publicó las instituciones de Educación Media Superior que participarán en el programa Mi Bolsa Escolar Chihuahua.

Lo anterior, con el objetivo de contribuir a la economía de las familias del municipio de Chihuahua, mediante la entrega de apoyos académicos para los estudiantes.

Las escuelas que serán beneficiadas son las siguientes: CBTIS No. 122; CBTIS No. 158; CECyTECH No. 06; CECyTECH No. 19; CECyT No. 20 Oriente; CECyT No. 21 Riberas; CECyT No. 24 Toribio Ortega; CETIS No.86.

Asimismo, los Colegio de Bachilleres 1, 2, 3, 4, 8, 10 y 10, y el Sistema de Enseñanza Abierta de Chihuahua, que corresponde al bachilleres abierto.

Dentro de dicho programa, también se beneficiará a los alumnos de los CONALEP Chihuahua 1 y 2; de la preparatoria estatal Maestros Mexicanos en sus cuatro sedes; la Preparatoria Estatal Por Cooperación 2 de Octubre, y la Genaro Vázquez.

De igual forma, en el listado de escuelas participantes se encuentran los Telebachilleratos, Teófilo Borunda Ortiz, el 8681, Martín López, León Barri y el Comunitario 8082, respectivamente.

La Presidencia Municipal informó que dicho programa consiste en la entrega de mochilas a las instituciones educativas que resulten beneficiadas, y el paquete incluye una mochila por alumno, de acuerdo a las solicitudes.