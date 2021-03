Estoy tranquilo, de momento no solicitaré seguridad: Marco Quezada

El candidato de la coalición Morena-PT-Nueva Alianza a la alcaldía de Chihuahua, Marco Adán Quezada Martínez, informó que de momento no solicitará ante las autoridades seguridad, esto luego de que se diera a conocer que cuatro candidatos de diferentes partidos políticos solicitaron ante el Instituto Estatal Electoral, protección durante el proceso electoral.

Destacó que no tiene previsto solicitar este tipo de seguridad, ya que señala que no ha sufrido amenazas de ningún tipo, reiterando que se encuentra tranquilo, quien no descarta poder realizar la solicitud si los tiempos llegarán a cambiar.

“No lo tengo previsto, no creo que sea necesario, no he sufrido amenazas y estoy tranquilo, si en un momento lo necesitara, se lo hare saber al Instituto Nacional Electoral, pero de momento, no tengo ninguna necesidad” expresó Quezada Martínez.

Hasta el momento no cuenta con guardias personales que le brinden protección, quien se hace acompañar únicamente por su chofer, pues no ve la necesidad de ser acompañado por una persona armada, la cual será indispensable en casos que los ameriten, refiriendo que en estos tiempos nadie esta exento de solicitar este tipo de apoyo.









