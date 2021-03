Gana un amparo inútil exgobernador César D.

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió una suspensión definitiva al exgobernador César Horacio D.J. en el cual pretende evitar alguna detención, de acuerdo a un amparo que había interpuesto en la Ciudad de México durante el año 2020, pero los especialistas advierten que no tendrá efectos al ser un recurso antiguo tramitado antes de su detención.

Por unanimidad el tribunal otorgó el fallo de la juez Cuarto de Distrito de Amparo, María Dolores Núñez Solorio, para conceder una suspensión para presuntamente evitar cualquier detención en la República Mexicana, sin embargo al estar ya capturado en los Estados Unidos el recurso pierde los efectos.

El día martes 9 de marzo el tribunal resolvió este recurso que había tramitado la defensa, y se les pidió una garantía por dos millones de pesos dentro de los cinco días siguientes a la notificación y asistir físicamente ante el juez de Control responsable a fin de responder a los cargos que se le atribuyen.

Ante este nuevo recurso, el consejero jurídico, Jorge Espinoza Cortés, explicó que al ser un recurso antiguo no surte efecto, toda vez que le otorga el beneficio de no ser capturado, sin embargo ya se encuentra detenido en los Estados Unidos, y en cambio su proceso debe continuar de la misma manera.

Tras la información que fue retomada en varios medios de comunicación a nivel nacional, explicó que se está malinterpretando, ya que “esa suspensión, lo que establece de manera clara y precisa, es el efecto de que cuando sea ingresado a territorio nacional sea puesto a inmediata disposición del juez de Control que lo está requiriendo”.

Agregó que lo que publicó el Tribunal Colegiado el pasado martes fue una resolución en la que confirma de alguna manera una suspensión que ya tenía desde el mes de julio del 2020, por lo cual pierde vigencia, ya que incluso ya se encuentra detenido.

Explicó que quien lo requiere es el Tribunal de Control de Chihuahua para el efecto de que inicie su proceso judicial, dejando libre la resolución del Colegiado, las facultades del juez de Control de dictar las medidas cautelares que considere necesarias para evitar, precisamente, una fuga de nueva cuenta por parte del exgobernador.

Uno de los abogados que han encabezado la defensa de varios casos ligados al exgobernador, Héctor Villasana, dijo desconocer el 100% de esta suspensión, pero aclaró que en caso de ser un amparo pasado, la resolución dada a conocer el pasado miércoles podría tratarse de un “remanente” de los recursos que presentó la defensa.

De igual forma, consideró que el exmandatario tiene un proceso de extradición con las autoridades en México, por lo cual –de así acordarlo- tendría que responder por la orden de aprehensión que giró el juez de Control, para que se llevara a cabo la solicitud de extradición en los Estados Unidos.

Por su parte, el gobernador Javier Corral Jurado comentó que para las autoridades de Chihuahua no representa problema alguno "la rara" resolución de amparo que promovió el exgobernador para evitar ser detenido cuando sea extraditado a México.

"No hay ninguna suspensión definitiva del amparo. En realidad es una resolución que a nosotros no nos preocupa. Cuando él sea extraditado a nuestro país lo recibirán las autoridades correspondientes para su detención. Ni modo que la extradición se vaya a producir sin nuestro conocimiento", declaró.

El mandatario aseguró desconocer cuál sea la motivación, o qué es lo que se pretenda derivar o interpretar de esa "rara" resolución, pero en cambio explicó que para las autoridades del estado, no significa ningún problema, ya que lo que se busca es precisamente que comparezca ante los tribunales de Chihuahua. “Porque es aquí donde se emitió la orden de aprehensión. Así que no tenemos por qué pensar que las autoridades de Chihuahua no actuarán en su detención, lo harán".

Es de mencionar que hasta el momento la juez federal Lauren Louis, de la Corte de Distrito Sur en el estado de Florida, no ha emitido su resolución en torno a la extradición del exgobernador, por lo que no se ha iniciado un proceso para acordar la entrega de César Horacio, que permanece en prisión en la ciudad de Miami.