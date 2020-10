Exhorta Maru Campos a no politizar sesiones de cabildo y tomar conciencia por Covid-19

“No podemos venir a este ayuntamiento a discutir por las formas y no por el fondo; no podemos venir a discutir cosas superfluas cuando afuera tenemos hermanos chihuahuenses que están ya en lista de espera de hospitales públicos para poder ser atendidos. No queremos llegar a la situación de otros municipios donde desgraciadamente, las personas de otros estados se están muriendo en la calle”, exhortó la presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

Así lo expresó al término de una acalorada Sesión de Cabildo, en la que se discutieron temas entre los regidores de las diferentes fracciones edilicias, el síndico municipal, y en la que en reiteradas ocasiones, la alcaldesa llamó a la calma.

“Pedirles una breve reflexión sobre lo que ha estado sucediendo en las más recientes sesiones de cabildo, que se sienten más politizadas y más difíciles. Estamos en una situación donde no se había previsto que fuera a suceder, está más difícil de lo que pensamos que iba a suceder el mismo 13 de marzo”, aseveró la presidenta municipal.

Maru Campos refirió que la Organización Mundial de la Salud maneja unos estándares de positividad para evaluar la situación por localidades y la gravedad de los niveles de contagio entre los pobladores de éstas. De acuerdo a esa tabla de estándares, la capital del estado presenta cifras alarmantes.

“Chihuahua capital tiene un 40% de positividad, el 45% lo clasifica la OMS como un estado de caos o catástrofe. Quiero pedirles que seamos muy responsables, muy sensibles a lo que está pasando a nuestra ciudad, en el país y en el mundo”, instó.

En ese sentido, hizo un llamado a los integrantes del Cabildo a enfocarse en lo realmente importante, entre lo que mencionó que la ciudadanía está cansada de las peleas y los gritos.

“Son momentos de solidaridad, de unión. Por favor, enfoquémonos en lo importante, y sé que ustedes van a trabajar en esa solidaridad con los chihuahuenses, pero la verdad, el camino se ve difícil y con obstáculos, y nosotros no podemos ponernos más piedras”, finalizó.