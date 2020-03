Exigen alcaldes abrir presupuestos federales

Más de 40 alcaldes de todo el país acudieron a la sesión conjunta LXII del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Estatal, quienes fueron recibidos por la presidente municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien fungió como anfitriona y dio la bienvenida a los ediles. En ese marco se celebró la Reunión Estatal de Presidentes Municipales de Chihuahua.

En su mensaje, Marko Cortés Mendoza, presidente nacional de Acción Nacional, destacó que los presidentes municipales de la afiliación panista son la mejor carta de presentación del partido, por ser los mejores evaluados en el país por la propia gente que gobierna, con mejores indicadores en desempeño, generación de empleo, y los que mejor calificados están en transparencia, en honestidad.

“Se ha reconocido a Maru Campos como la presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, que es la organización de todos los alcaldes del país –no sólo del PAN, de todos los partidos-, te felicito por esa distinción, por ese nombramiento que has recibido el 5 de marzo, que es la asociación más grande de municipalismo en nuestro país”, le expresó dirigiéndose a la alcaldesa de Chihuahua.

Por su parte, Leticia Zepeda Martínez, alcaldesa de Chapa de Mota, Estado de México, en representación del presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, Enrique Vargas del Villar –alcalde de Huixquilucan-, ofreció un mensaje a los asistentes al encuentro en el que abordó temas pendientes con la Federación, como la disminución en los ramos 28 y 22 para estados y municipios.

Detalló que en el Estado de México disminuyó el 5% de los recursos de participaciones del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), y también se refirió al informe de obras inconclusas que está pendiente de entregar a la Federación.

“Antes había presupuestos del ramo 23 que nos ayudó para fortalecer el tema de infraestructura. Los municipios que somos rurales estamos operando prácticamente con los recursos nada más oficiales, no tenemos de otro tipo para poder fortalecer la infraestructura al interior de nuestros municipios, lo que nos preocupa porque siempre Acción Nacional hemos fortalecido en el tema de infraestructura, más que programas sociales”, sostuvo.

Lety Zepeda señaló que México es un país que genera ingresos del petróleo, y que desde los municipios están bajo la expectativa de lo que pasará en los próximos meses del Gobierno Federal, con la baja y sus posibles consecuencias al tener una disminución de las participaciones en las localidades.

“Los diez acuerdos que se quedaron pendientes les vamos a dar seguimiento a través de la Secretaría de Hacienda, ya que cuando se acudió a la Secretaría de Gobernación hubo un acuerdo para poder llevar un seguimiento. Somos municipalistas, el municipio es el ente más cercano a la ciudadanía, es por eso la exigencia al Gobierno Federal para que abran los presupuestos, las convocatorias, para que podamos ingresar nuestros proyectos”, dijo.

Durante la sesión se presentó un ciclo de intervenciones y conferencias, como la expuesta por Luis Carlos Ugalde con el tema Diez Riesgos Políticos en 2020.

ALUMBRADO PÚBLICO

Marko Cortés Mendoza denunció que el Gobierno Federal presentó una acción de inconstitucionalidad para quitarle a los municipios el impuesto del alumbrado público, que se paga en los recibos individuales de energía eléctrica; y además, propuso un nuevo federalismo, en el que en lugar de que los estados perciban 16 centavos por cada peso recaudado a través de impuestos, sea de un 20% y para los municipios que suba de 4 centavos a un 10%.

Así lo declaró en su participación durante la Sesión de la Asociación Nacional de Alcaldes, en la ciudad de Chihuahua.

“La Ley de Retribución Fiscal no es justa en el país, porque no retribuye de manera proporcional respecto de lo que se genera de impuestos en cada entidad federativa y en cada municipio. No es justo que aquí en el estado y municipio de Chihuahua paguen mucho Impuesto Sobre la Renta, mucho IEPS, mucho IVA y de eso regrese muy poco, buscaremos entonces un mejor entendimiento fiscal y este es un momento para hacerlo, ante todos los recortes que ha habido tanto para nuestros estados como para nuestros municipios”, dijo.

Marko Cortés señaló que el Derecho de Alumbrado Público (DAP) es un impuesto que se queda en los municipios para pagar el alumbrado público, según el artículo 115 constitucional, y adelantó que Acción Nacional no lo permitirá e instó a la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, desde su titularidad como presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, a que en representación de la pluralidad de todos los alcaldes del país presente un recurso de inconformidad ante el planteamiento del Gobierno Federal de quitar aún más recursos a los municipios.

“Ahora resulta que sigue trasladando responsabilidades a los municipios, pero le siguen quitando recursos para cumplirlas y es inaceptable. Estamos ya planteando que podamos tener una nueva Ley Fiscal”, señaló.

En el tema económico, manifestó su preocupación por las condiciones del país, después de enfrentar una recesión durante 2019, cuando México no tuvo crecimiento, y que ahora deberá enfrentar una crisis mundial con disminución del precio del barril del petróleo, por lo que manifestó que no se han aplicado medidas que puedan generar confianza en inversionistas, lo que podría afectar a las participaciones, productividad y pago de impuestos.

Sobre la seguridad, afirmó que hay un crecimiento delictivo en el país, y que 2019 ha sido el año más violento en la historia de México, con un alza en ejecuciones.

“Nos estamos preparando para que en 2021 podamos tener un equilibrio y contrapeso de poder en la Cámara de Diputados, para que volvamos a ser necesarios todos, para que nos podamos escuchar, volvamos a debatir y haber presupuesto para los ayuntamientos, para que las cosas se discutan en el entendido de que México no es el país de un solo hombre, sino el país de todos los mexicanos”, subrayó.

