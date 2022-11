Foro del Arte de Chihuahua se manifiesta por inversión en “La golondrina y su príncipe”

Hoy se llevó a cabo frente al Palacio de Gobierno y la Presidencia Municipal una exposición artística por parte del Foro del Arte de Chihuahua llevando a cabo la colocación de varias coronas fúnebres por parte de aproximadamente 20 personas entre artistas, creadores y ciudadanía vigilante, esto con motivo, dicen, de su inconformidad que consideran un gran gasto en el espectáculo multidisciplinario “La golondrina y su príncipe”, número artístico a cargo del chihuahuense Alberto Espino, que inicia este 11 de noviembre en el parque El Palomar, donde los congregados reclaman el gasto de 35 millones de pesos en esta puesta en escena.

Ante los hechos mencionados, recientemente el alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, transparentó, para la opinión pública, el presupuesto que se asignó a este proyecto 34 millones 800 mil pesos, menos el impuesto federal, quedando 30 millones desglosados, siendo un 34% para la escenografía, 34% para equipo de sonido y luz, 20% en pago al elenco, 4% transporte y alimentación, 4% publicidad, 2% vestuario, 1% producción de audio y video, y finalmente 1% en fianzas, permisos y planos.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Los integrantes del movimiento indicaron que no están en contra del evento, ni de los compañeros que fueron contratados para este número artístico, pero sí de la cantidad mencionada y que fue de forma directa sin haber convocado a una licitación; dieron a conocer que esta protesta es por parte de áreas artísticas de Chihuahua.

Cabe destacar, que el productor de la puesta en escena “La golondrina y su príncipe”, Alberto Espino, en entrevista que tuvo con este medio de comunicación aclaró que no hay licitación en este tipo de eventos porque cuando buscan a un artista determinado no existe este proceso, dando como un ejemplo, “cuando alguien quiere contratar, a suponer, un Michael Jackson, pues se le contrata directamente a él, porque no hay más Michael Jackson, sólo uno”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Durante la exposición artística algunos del movimiento fueron vestidos de catrinas, también cantaron varios temas, frente al Palacio de Gobierno, prendieron unas veladoras, y colocaron coronas con cartulinas que llevaban mensajes como: “La familia artística y cultura, a cuyos labios acercaste el cáliz del dolor, te recuera no separes en el cielo a los que unidos en la tierra formaron un hogar. Descanse en paz el arte y la cultura de Chihuahua”.

En la plática, Espino mencionó para El Heraldo de Chihuahua “que la infraestructura se quedará en resguardo del gobierno municipal para usos de eventos posteriores y la derrama económica también beneficia a la entidad debido a que el equipo técnico y artístico es de esta capital”, subrayó el productor, dijo que el evento multidisciplinario tendrá 12 funciones de forma gratuita para el público y finalizará este 4 de diciembre.