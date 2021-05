Gestionaré obra e inversión para el Distrito 18: Ordoñez 

El candidato de Morena, PANAL y PT, por el Distrito local 18, Fermín Ordóñez, aseguró que su trayectoria en el servicio público le da una gran ventaja frente a la inexperiencia de la candidata del PAN, Carla Rivas; destacó que desde el legislativo gestionará obra e infraestructura para las zonas marginadas de la ciudad.

“Creo que es una buena muchacha pero no le ayuda mucho la falta de experiencia, el conocimiento que no tiene del distrito le va restar muchos puntos y creo que eso nos ayuda un poco más a nosotros; el nivel de conocimiento que tenemos nosotros como figura pública el trabajo y el conocimiento de los liderazgos de las colonias nos va ayudar mucho para ganar el voto de la gente del distrito”, reiteró Ordóñez Arana.

El ex priista reconoció que desde el año 2016 se acabaron los distritos duros para los partidos, es decir, ya no hay distritos electorales que siempre vaya a ganar el PAN o el PRI, sino que con la sociedad más informada y la degradación de los partidos políticos y sus ideologías, la gente sale a votar por candidatos y no por colores.

Fermín Ordóñez, lamentó que el Distrito 18 haya sido abandonado por los tres niveles de gobierno y mientras en la ciudad hay un corredor con todo el progreso, los mejores restaurantes, los mejores residenciales, y toda la inversión en obra pública, en la zona sur y en el cinturón de la ciudad, hay lugares totalmente abandonados, sin los servicios básicos y una nula inversión en obra e infraestructura.

En este sentido reiteró que la gente no está en contra de que se le invierta a la zona comercial de la ciudad, pues finalmente muchas de esas personas es en esos lugares donde trabajan, sin embargo mencionó que es necesario que el recurso público también se destine a esas zonas que tanto lo requieren.

Sobre esto mencionó que desde el Poder Legislativo, se puede gestionar que se destinen recursos a los lugares más abandonados por las autoridades, pues finalmente es en el Congreso del Estado, en donde se aprueban los proyectos de ingresos y egresos de los gobiernos.

Agradeció al Partido Nueva Alianza, al Partido del Trabajo y a Morena, por confiar en su perfil para abanderar esa candidatura, de la que dijo que ganarán el próximo 6 de junio.

