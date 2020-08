Gobernadores rarámuri de diferentes asentamientos solicitan apoyo

Un total de 19 comunidades que están asentadas en la ciudad de Chihuahua, acudieron acompañados con otros habitantes de asentamientos como Ladrillera Norte y Tarahumara de la zona norte y La Noria, del sur; para solicitar apoyos durante la pandemia y el inicio del ciclo escolar, que por la contingencia sanitaria y económica, han perdido sus trabajos y sus ingresos.

Con cartulinas y vestidos con sus trajes tradicionales, se apostaron en la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno, para externar al ejecutivo estatal su situación y buscar una solución.

Así lo detalló Liliana Palma, quien vive en la colonia Tarahumara, de la ciudad de Chihuahua y es originaria de la comunidad de Norogachi, en el municipio de Guachochi, de donde migró para buscar mejores oportunidades.

“Queremos que nos escuchen, porque los apoyos no llegan a la zona serrana, nada más hasta donde bueno el camino y ya no llegan. Dicen que nos apoyan mucho pero a la zona serrana no, nada más nos usan para la foto. Se nos complica lo de la escuelas, pero hay muchas personas que no saben leer, ni escribir, por eso mandan a sus niños a la escuela. Pero no les dan ni una guía, solo dieron una en marzo, pero en este año escolar no. Y luego a los de Bachilleres les están exigiendo el pago para inscripción, y muchos perdieron el trabajo, no tienen ni para comer y ¿cómo quieren que le haga?”, cuestionó.

Entre las comunidades serranas más vulnerables en cuestiones económicas, de alimentación y de educación, Liliana Mencionó a Carichí, Panalachi, en el municipio de Bocoyna; también a Norogachi, Tajirachi, Basihuachi, por el rumbo de Guachochi.

“Ya basta que nada más nos están usando, para quedar bien, en sus campañas y en sus gobiernos. Necesitamos ayuda”, manifestó.

Luego de unos minutos, los gobernadores que encabezan la manifestación fueron solicitados para entablar un diálogo en el interior del Palacio de Gobierno, para llegar a un acuerdo sobre sus necesidades.

