Gobiernos, sordomudos ante las exigencias y derechos de la mujer: Beristain

“Hoy, con un gobierno federal que ha abandonado a las jefas de familia, que es insensible a las causas de las mujeres, hoy más que nunca, hago un llamado para que todos nos sumemos en este gran esfuerzo para que a las mujeres les vaya mejor” expresó Pedro Beristain, dirigente estatal de la RED Jóvenes x México, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Y es que, menciona el líder de los jóvenes del PRI en Chihuahua, los gobiernos actuales son sordomudos ante las exigencias y derechos de la mujer; tan sólo en 2020 se registraron 940 feminicidios, de los cuales, 9 de cada 10 no recibieron la atención a la justicia.

La violencia de género ha aumentado notablemente éste último año y la actitud del presidente López Obrador frente a los movimientos feministas lo convierten en cómplice de la misoginia, al minimizar las expresiones de la mujer en este tema; “empoderar a las mujeres es empoderar al país porque, sin duda, son el núcleo de la familia que dan mucho a esta sociedad” dijo Beristain.

Expresó su reconocimiento constante para todas aquellas madres de familia, mujeres políticas, académicas que han dado mucho a esta gran sociedad: “Tengo la gran fortuna de caminar al lado de una gran mujer que me ha acompañado en los momentos más importantes de mi vida, en mi carrera política y, sin duda, tengo que decirlo y reconocerlo, no lo hubiera logrado si no hubiera estado al lado de ella”, al referirse a su prometida Rachel Medina.

Pedro Beristain se suma a que hoy todos participemos para llevar a cabo igualdad entre hombres y mujeres y empoderar a una mujer, que hoy juega un papel sumamente importante en las decisiones de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país.

La violencia contra las mujeres en México es un problema que la ciudadanía percibe; nuestro país sufre el drama diario que deja 10 mujeres víctimas de muerte, en promedio, por culpa del machismo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI calcula cientos de miles al año.

Como priísta, Pedro Beristain invitó a que todo el año nos sumemos para poder lograr que la gran desigualdad que existe, que la discriminación que la violencia política de genero no se de más.

Concluyó al mencionar que el 8M es un día en que debemos ser solidarios, pero también un día que tiene que recordarnos que todo el año hay que trabajar en conjunto para lograr un mejor lugar donde vivir y qué dejar a nuestros hijos.

