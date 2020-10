“Grupos radicales atentan contra libertad de expresión Provida”

Integrantes de la Coalición SumAS, participaron en el foro denominado Discurso de Odio “Vs odio al discurso Odios”, en el que expusieron que en la actualidad, los promotores y defensores de la vida y la familia, están siendo atacados por grupos radicales minoritarios que operan bajo el financiamiento de la agenda ideológica mundial.

El líder Provida y Profamilia, Francisco Javier Valenzuela, señaló que lamentablemente, hoy en día se promueve lo que se ha llamado “nueva escuela mexicana”, en donde la educación no es de los padres, sino del estado, “de un estado comunista que busca implantar una ideología perversa”.

Agregó que quienes se encuentran y trabajan a favor de la vida en todas sus etapas, defienden a la familia tradicional, y han sido objeto de dichos grupos minoritarios que además, tienen a su servicio a las instituciones internacionales.

“La diputada local de Querétaro, Elsa Méndez, señaló durante su participación que es urgente multiplicar los foros en los que expertos en el tema y testigos claves en la lucha por la familia y la vida, orienten y den herramientas para continuar adelante en esta lucha.

Dijo que indudablemente hay odio al discurso a favor de la vida, “a lo que ha sido incómodo, a lo que ha sido hablar con la verdad y hay fuerte presión y toda una estrategia política y mediática para silenciar estas voces”.

Agregó que en su caso, ha tenido varias denuncias en las comisiones de Derechos Humanos, en que grupos minoritarios refieren que hay un discurso de odio hacia éstos.

“La opresión que estamos viviendo nosotros de estos colectivos, es porque todo lo que para ellos no sea parte de su agenda, es discurso de odio”, puntualizó.

“Es el mismo molde que se repite para hoy poder callarnos. En el derecho internacional en nuestros tratados, no existe el derecho a matar, entonces si estos defensores supuestos de derechos, dicen que los conocen, entonces cómo pretenden eliminar al titular de derechos, no son capaces de defender la vida que es el primer derecho”.

Por su parte, Catalina Bustillos, escritora y regidora del Ayuntamiento de Chihuahua, expuso que los defensores de la familia han sido blanco de grupos radicales. “Somos víctimas de grupos pues es un odio al discurso, pues yo comencé a ser violentada cuando presente el dictamen antifamilia en donde se metían con el libre desarrollo de personalidad de nuestros niños”, externó.

Agregó que son pocos quienes se atreven a decir las cosas por su nombre. “Mi postura ha sido cero permisiva, porque quienes nos están queriendo callar, pueden estar enfrentando situaciones psicológicas y buscan quién pague por esto”.

Señaló que es muy duro enfrentar que se les violenten y en su caso lleva 22 denuncias “y las que se sigan sumando porque no me voy a callar, tenemos que gritar sí a los derechos humanos. No demos dejar que nuestra sociedad esté inventando cosas, porque estamos lejos de entender lo que es igualdad, y nunca vamos a llegar a la equidad”.

Refirió que con falsos derechos, se ha querido destruir a la familia, a vidas inocentes en los vientres, bajo el argumento de que “cada quien hace lo que quiere con su cuerpo”.

En su participación, el Hermano Axel, de Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador, indicó que existe odio a quienes defiende la vida, pero éste no viene sólo por quienes atacan sino desde grandes cabezas que quieren que las voces a favor de la vida y la familia no suenen.

“Nosotros vamos a seguir en esta lucha constante y mi voz va a seguir sonando, de mi parte el odio viene más por parte de jóvenes y adolescentes, en su mayoría de movimientos feministas radicales y se han encargado de tratar de manchar mi imagen”, compartió.

Los participantes del foro, coincidieron en que la libertad de expresión se ha visto atacada por la dictadura de género, pues se pretende que se adopte un sistema de ideologías anticientíficas y perversas, principalmente enfocadas a los niños, pretendiendo confundirlos en su sexualidad.