Autoridades identifican a familia asesinada en Guadalupe y Calvo

Tras haber sido emboscada una familia en un vehículo en los accesos al municipio de Guadalupe y Calvo y recibir al menos 500 disparos, las dos mujeres y el hombre que perdieron la vida fueron identificados por las autoridades y eran originarios de la comunidad de El Baluarte en el mismo poblado.

Martina V. C., de 39 años; Nuvia Judith M. V., 24 años y Jorge Omar C. C., de 36 años fueron asesinados cuando viajaban en un vehículo Volkswagen, línea Golf, modelo 2015, color negro, con placas de circulación EMC5019 del estado de Chihuahua, con reporte de robo y fueron interceptado por sujetos armados quienes comenzaron a disparar contra la unidad.

Dos menores de nueve meses y tres años quienes también eran tripulantes resultaron lesionados por esquirlas y de inmediato fueron traslados hasta el Hospital Regional de Guadalupe y Calvo para recibir atención médica.

La Fiscalia de Distrito Zona Sur informó que en la escena del crimen se embalaron más de 500 casquillos siendo 200 de ellos calibre 7.62 x 39 mm (Cuerno de chivo) y 300 más calibre .223 mm (R-15).

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal así como de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes se encargaron de resguardar la zona y el respectivo levantamiento de la evidencia.

La unidad en la que viajaban las personas fallecidas presentó diversos impactos de arma de fuego de grueso calibre en su carrocería y contaba con reporte de robo el 17 de diciembre del 2021 en la ciudad de Chihuahua.