¡Combaten tala ilegal! Detienen a cinco hombres con 159 trozos de madera en rollo y dos camiones

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvo a cinco hombres por transporte ilegal de madera en Guachochi, les fueron aseguradas 159 piezas de madera en rollo y dos tracto camiones.

Luego de un operativo conjunto implementado como parte de la estrategia de seguridad para inhibir el delito en el municipio de Guachochi, se detuvo a cinco personas que no acreditaron la legal procedencia de 159 piezas de madera en rollo que transportaban.

En la acción policial efectuada ayer martes, participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ministerio Público y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como de la Guarda Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado.

Como resultado de la intervención, en el lugar conocido como Predio Ajolotes, se detuvo en el término legal de la flagrancia a cinco hombres identificados como Juan C. C., de 39 años, Julián R. C., de 22 años, César C. R., de 24 años, Patricio R. F., de 43 años y Juan C. R., de 26 años de edad.

A estas personas se les aseguró un tracto camión marca Freightliner, color blanco que transportaba 123 trozos de madera en rollo, además de un camión de la marca International, color naranja donde eran trasportadas 36 piezas de madera.

Lo anterior, debido a que no contaban con la documentación que acreditara la legal procedencia y transporte del recurso forestal maderable.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se puso a los detenidos y lo asegurado a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delitos contra el medio ambiente.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada en el combate frontal de los delitos.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial. (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

