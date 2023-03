Homicidio de enfermero en Guachochi no fue en horario laboral: Secretario de Salud

El secretario de Salud del Estado, Fernando Sandoval Magallanes, declaró que el homicidio del enfermero ocurrido en el municipio de Guachochi, el pasado fin de semana, no se perpetró en horario laboral y afirmó que desconoce más detalles sobre lo relacionado con el crimen.

"No tengo bien el dato, pero no fue durante la jornada. Tengo entendido que trabajaba en el IMSS”. Sin embargo, expuso que el homicidio no ocurrió durante la jornada de trabajo del enfermero.

Guachochi Laboraba como enfermero joven victimado en Guachochi junto a su padre

El funcionario estatal señaló que no tiene conocimiento de que exista descontento entre la comunidad médica de Guachochi, tras estos hechos que se suman a otros homicidios en zonas de la sierra Tarahumara. “No que yo sepa", aseveró.

Cabe señalar que en 2022, se registró el homicidio a una doctora y amenazas a personal médico en municipios serranos. La víctima del crimen en julio de 2022, fue la doctora Massiel Mexia, en San Juanito, Bocoyna.

Tras este hecho en el que la anestesióloga fue asesinada con arma de fuego, al encontrarse en su domicilio, un centenar de estudiantes y pasantes de carreras de Medicina y Ciencias de la Salud de la Uach, y otras instituciones en la entidad, exigieron que se aseguraran las condiciones para realizar el servicio social y posteriormente ejercer una vez recibidos de la carrera.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Esto culminó en la suspensión de la prestación de servicio social en comunidades alejadas de la sierra, donde prácticamente los pasantes eran quienes brindaban atención a pobladores de estos puntos, al no haber médicos interesados en laborar en estos puntos considerados de alto riesgo.

El último hecho en el que personal de la salud fue víctima del crimen en zona serrana, ocurrió en días pasados. Adriel Anselmo de 23 años, laboraba en el hospital 26 del IMSS en Guachochi, además de que prestaba sus servicios en la Cruz Roja, pues además, de enfermero era paramédico,

El joven fue asesinado junto con su padre, de 56 años de edad, el pasado domingo 12 marzo, día en que los cuerpos fueron localizados en la entrada del citado municipio.